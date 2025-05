A scuola consenso informato dei genitori per i corsi sulla sessualità | cosa c’è nel ddl di Valditara

consenso informato delle famiglie per le attività didattiche che riguardano i temi della sessualità Ecco cosa c'è nello schema di disegno di legge sul consenso informato dei genitori, che deve essere preventivo e per iscritto. 🔗 Il Cdm di ieri ha approvato un nuovo provvedimento, che impone alle scuole di raccogliere ildelle famiglie per le attività didattiche che riguardano i temi dellaEccoc'è nello schema di disegno di legge suldei, che deve essere preventivo e per iscritto. 🔗 Fanpage.it

Educazione sessuale a scuola, scontro sul consenso informato dei genitori. Opposizione all’attacco: “Libertà educativa a rischio”. Ecco cosa cambia e perché fa discutere - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito introduce una novità significativa per le scuole: per tutte le attività extra-curriculari e di ampliamento dell’offerta formativa che riguardano la sessualità, sarà necessario il consenso preventivo e scritto dei genitori. L'articolo Educazione sessuale a scuola, scontro sul consenso informato dei genitori. Opposizione all’attacco: “Libertà educativa a rischio”. 🔗orizzontescuola.it

Valditara: «Per i corsi di sessualità a scuola servirà il consenso preventivo dei genitori. Arresto in flagranza per chi picchia i prof» - Il ministro d ha annunciato che «serve un consenso preventivo scritto dei genitori», per fare dei corsi di sessualità a scuola: e occorrerà «spiegare qual è il materiale didattico, le finalità e le modalità di svolgimento delle attività» 🔗xml2.corriere.it

Educazione sessuale a scuola: possibile, ma serve il consenso scritto dei genitori - Il Ministero dell’Istruzione ha chiarito i criteri per l’introduzione di percorsi di educazione sessuale nelle scuole italiane. Il ministro Giuseppe Valditara, al termine del Consiglio dei Ministri, ha ribadito il ruolo centrale dei genitori nella formazione dei figli, richiamando l’articolo 30 della Costituzione. Ogni attività extracurricolare sul tema della sessualità, per poter essere realizzata negli […] The post Educazione sessuale a scuola: possibile, ma serve il consenso scritto dei genitori first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Scuola, per attività didattiche su temi della sessualità obbligatorio consenso dei genitori: nuovo decreto - Il governo ha varato nuove norme che riguardano il mondo della scuola: diventa obbligatorio il consenso informato dei genitori prima di offrire agli studenti ... 🔗fanpage.it

Scuola. Pro Vita Famiglia: ‘Consenso informato’ passo storico contro gender nelle scuole - “Pro Vita & Famiglia accoglie con grande soddisfazione il provvedimento del Governo, promosso dal Ministro Valditara, che obbliga le scuole a chiedere il consenso informato dei genitori sulle attività ... 🔗adnkronos.com

Lezioni di sessualità in classe solo con il consenso dei genitori - Il governo approva anche un disegno di legge per l’arresto in flagranza dei maggiorenni che aggrediscono i professori ... 🔗repubblica.it