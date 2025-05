A Roseto Valfortore in scena la performance ' Pierrot era donna'

Pierrot era donna' risuonerà anche fra i Monti Dauni. In occasione del PostcART Festival, infatti, il progetto firmato da Mimma Di Vittorio e Joseph D'Ingeo, approda nel suggestivo anfiteatro di Roseto Valfortore il 3 maggio alle 21.30. L'evento si aprirà con una performance.

