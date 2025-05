A Pontenure il bilancio consuntivo viene bocciato Amministrazione in bilico

bilancio consuntivo 2024 il Comune di Pontenure. In maggioranza si apre una vistosa frattura. L’assessore e consigliere Ornella Cristalli e i consiglieri Vergilio Claudio Sponga, Matteo Merli e Romina Rossi hanno votato contro al consuntivo 2024, in polemica con. 🔗 Ilpiacenza.it - A Pontenure il bilancio consuntivo viene bocciato, Amministrazione in bilico Non passa lo scoglio del2024 il Comune di. In maggioranza si apre una vistosa frattura. L’assessore e consigliere Ornella Cristalli e i consiglieri Vergilio Claudio Sponga, Matteo Merli e Romina Rossi hanno votato contro al2024, in polemica con. 🔗 Ilpiacenza.it

Approvato il Bilancio Consuntivo: "A disposizione 900 mila euro per opere pubbliche" - La giunta comunale di Cesa ha approvato, giovedì scorso. il conto consuntivo dell’anno 2024. La gestione amministrativa si chiude con avanzo di amministrazione con quasi otto milioni di euro. Il risultato contabile è più che soddisfacente, oltre al fatto che sono stati rispettati tutti i... 🔗casertanews.it

Teatro della Toscana: cambia il direttore. Ok a bilancio consuntivo 2024 e preventivo 2025 - Il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei Soci della Fondazione Teatro della Toscana hanno approvato ieri, 28 aprile 2025, il bilancio consuntivo 2024 che chiude in sostanziale pareggio, con un avanzo di circa 6mila euro L'articolo Teatro della Toscana: cambia il direttore. Ok a bilancio consuntivo 2024 e preventivo 2025 proviene da Firenze Post. 🔗.com

Ucman, spaccatura nel consiglio. Ma il bilancio viene approvato - Sul documento di programmazione del bilancio Ucman spaccatura tra consiglieri di centrodestra e centrosinistra, con solo questi ultimi che hanno approvato il bilancio. Aumentano le tariffe per i servizi a domanda individuale, che comunque vengono salvaguardati nella dimensione e nella qualità. "Questo - commentano dal Gruppo Consiliare Liste Civiche-PD Bassa Modenese - nonostante i pesanti tagli dei trasferimenti ai Comuni messi in atto dal Governo e l’aumento delle spese per il personale dei servizi scolastici e sociali, derivante dal rinnovo dei contratti nazionali". 🔗ilrestodelcarlino.it

