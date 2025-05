A Ostia parte la stagione balneare 2025 Ecco l' ordinanza di Gualtieri

stagione balneare 2025 per le spiagge di Roma inizia oggi, giovedì 1° maggio, e durerà fino al 30 ottobre. Su proposta dell’assessore Tobia Zevi, il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato l’ordinanza che stabilisce regole, orari, divieti e norme di carattere generale del Litorale romano.Le. 🔗 Romatoday.it - A Ostia parte la stagione balneare 2025. Ecco l'ordinanza di Gualtieri Laper le spiagge di Roma inizia oggi, giovedì 1° maggio, e durerà fino al 30 ottobre. Su proposta dell’assessore Tobia Zevi, il sindaco Robertoha firmato l’che stabilisce regole, orari, divieti e norme di carattere generale del Litorale romano.Le. 🔗 Romatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

A Ostia parte la stagione balneare: tra polemiche e ritardi, sarà un’estate a ostacoli - La memoria di giunta che sancisce la durata della stagione balneare è stata già firmata. In attesa della relativa ordinanza, vale a dire del provvedimento con cui Gualtieri la formalizza, il comune ha convocato una commissione patrimonio per un ultimo confronto prima del via. Perché la stagione... 🔗romatoday.it

Ostia presa d'assalto per il 1° maggio. La stagione balneare parte con sole e spiagge affollate - Prove d’estate sulle spiagge di Ostia. Nella giornata del primo maggio, che segna l’apertura della stagione balneare 2025, in tantissimi hanno raggiunto il litorale romano, complice il bel tempo che ha offerto un vero assaggio d’estate. Tanto che in molti ne hanno approfittato per lanciarsi anche... 🔗romatoday.it

Litorale Romano, stagione balneare 2025: si parte il 1° maggio (e dura più a lungo!) - Mentre la primavera sembra tardare ad arrivare, c’è chi sta già pensando all’estate e alle lunghe giornate da passare al mare. Manca sempre meno all’apertura del litorale romano che inizierà la stagione a partire dal 1° maggio. Litorale romano, tutti i dettagli sull’apertura 2025 Il litorale romano aprirà gli ombrelloni il 1° maggio fino al 30 ottobre, tempo permettendo. Qualche giorno fa è stata approvata in Giunta una memoria e Roma Capitale ha dato mandato agli uffici di attivare tutte le procedure che servono per consentire l’inizio regolare della stagione e completare in modo ... 🔗funweek.it

Approfondimenti da altre fonti

Ostia presa d'assalto per il 1° maggio. La stagione balneare parte con sole e spiagge affollate; A Ostia nel primo giorno di stagione balneare; A Ostia parte la stagione balneare 2025. Ecco l'ordinanza di Gualtieri; A Ostia parte la stagione balneare: tra polemiche e ritardi, sarà un'estate a ostacoli. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

A Ostia parte la stagione balneare: tra polemiche e ritardi, sarà un’estate a ostacoli - Il bando per le spiagge di Castelporziano non è ancora pronto ed i vincitori del bando sugli stabilimenti di Ostia non sono stati individuati. Le novità e le criticità della stagione che prende avvio ... 🔗romatoday.it

Ostia, al via la stagione balneare: tutte le novità - Ostia, 1 maggio 2025 – E’ iniziata oggi la stagione balneare 2025 per le spiagge di Roma e durerà fino al 30 ottobre. Su proposta dell’Assessore Tobia Zevi, il Sindaco Roberto Gualtieri ha firmato ... 🔗ilfaroonline.it

Ostia presa d'assalto per il 1° maggio. La stagione balneare parte con sole e spiagge affollate - In tantissimi sul litorale romano con teli e ombrelloni nel giorno che segna l'apertura della stagione balneare ... 🔗romatoday.it