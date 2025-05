A Norcia si potrà visitare la cripta della Basilica di San Benedetto

Benedetto. Prevista, in occasione di ‘Cammini aperti’, un’escursione che offrirà una splendida panoramica su Città di Castello, visitando luoghi particolari come l’orto botanico di Alice Hallgarten, attraversando boschi di castagneti fino all’Eremo del Buonriposo. L’apertura straordinaria riguarderà un luogo di grande suggestione come la cripta a tre navatelle della Basilica di San Benedetto a Norcia. L’accesso sarà possibile grazie alla disponibilità di Eni, che partecipa al progetto di ricostruzione della Basilica di San Benedetto con un accordo di sponsorizzazione tecnica che la vede impegnata nell’esecuzione di una parte delle attività, in partnership con Ministero della Cultura, Commissario Straordinario per la ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e Arcidiocesi di Spoleto-Norcia. 🔗 Quotidiano.net - A Norcia si potrà visitare la cripta della Basilica di San Benedetto L’Umbria è regione capofila del progetto ‘Cammini aperti’. Tutti e tre i cammini protagonisti dell’edizione 2025 coinvolgono l’Umbria: le Vie e i Cammini di San Francesco, le Vie e Cammini Lauretani e il Cammino di San. Prevista, in occasione di ‘Cammini aperti’, un’escursione che offrirà una splendida panoramica su Città di Castello, visitando luoghi particolari come l’orto botanico di Alice Hallgarten, attraversando boschi di castagneti fino all’Eremo del Buonriposo. L’apertura straordinaria riguarderà un luogo di grande suggestione come laa tre navatelledi San. L’accesso sarà possibile grazie alla disponibilità di Eni, che partecipa al progetto di ricostruzionedi Sancon un accordo di sponsorizzazione tecnica che la vede impegnata nell’esecuzione di una parte delle attività, in partnership con MinisteroCultura, Commissario Straordinario per la ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e Arcidiocesi di Spoleto-. 🔗 Quotidiano.net

