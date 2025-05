A Napoli il meeting francescano del mediterraneo | incontri e dibattiti in cinque chiese della città

Napoli, il 1° maggio, la quarta edizione del meeting francescano del mediterraneo, che proseguirà poi a Palermo nei giorni 16, 17 e 18 maggio. Centinaia i francescani che arriveranno dalle città della Campania e della Sicilia per una serie di incontri e dibattiti che si terranno in.

Alla Camera il meeting Assemblea Parlamentare del Mediterraneo - Roma, 18 feb. (askanews) – Il 20 e 21 febbraio 2025 la Camera dei deputati accoglierà il 19° Meeting dell’Assemblea parlamentare del Mediterraneo (PAM), piattaforma di dialogo e cooperazione parlamentare che ha come obiettivo quello di promuovere la stabilità, la sicurezza e lo sviluppo sostenibile nell’area del Mediterraneo. La PAM, che riunisce rappresentanti di Parlamenti dei Paesi mediterranei, si configura come un foro privilegiato per affrontare le principali sfide politiche, economiche e sociali della regione. 🔗ildenaro.it

La Camera dei deputati ospita il 19° Meeting dell’Assemblea parlamentare del Mediterraneo - ROMA – Il 20 e 21 febbraio la Camera dei deputati accoglierà il 19° Meeting dell’Assemblea parlamentare del Mediterraneo (PAM), piattaforma di dialogo e cooperazione parlamentare che ha come obiettivo quello di promuovere la stabilità, la sicurezza e lo sviluppo sostenibile nell’area del Mediterraneo. La PAM, che riunisce rappresentanti di Parlamenti dei Paesi mediterranei, si configura come un foro privilegiato per affrontare le principali sfide politiche, economiche e sociali della regione. 🔗lopinionista.it

Moda, da Napoli un protocollo di cooperazione tra Università del Nord e del Sud del Mediterraneo - Un protocollo di cooperazione sulla moda tra Università del Nord e del Sud del Mediterraneo nell’ambito della formazione, innovazione e ricerca, per formare le figure professionali del domani. E’ l’iniziativa presentata nel corso della cerimonia di apertura del ‘Meet Italian Brands 2025’, il programma di promozione ed internazionalizzazione che si terrà da oggi, 24 marzo a mercoledì 26 marzo 2025, presso la Mostra d’Oltremare di Napoli. 🔗ildenaro.it

Meeting francescano: Napoli e Palermo unite per l’ecologia, pace e dialogo - Napoli. Il prossimo 1° maggio si aprirà a Napoli la quarta edizione del meeting francescano del mediterraneo che proseguirà ... 🔗laprovinciaonline.info

A Napoli vertice Nato sulla sicurezza nel Mediterraneo: 130 ospiti da 48 Paesi il 26-27 maggio - Il vertice Nato sulla sicurezza è in programma a Napoli il 26 e 27 maggio. Lo ha comunicato la Prefettura in vista degli eventi per i 2500 anni di Napoli. 🔗fanpage.it

Mediterraneo, Piantedosi: "Faremo a Napoli il summit dei ministri" - L'evento puo' rappresentare l'avvio di un percorso che fa di Napoli la capitale italiana nel Mediterraneo e della proiezione dell'Italia e dell'Europa verso quello che e' lo scenario geopolitico ... 🔗msn.com