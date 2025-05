A Monza rifiuti abbandonati sulle strade da giorni | raffica di segnalazioni

Le segnalazioni giungono dai residenti di ogni quartiere delle città. Dal centro storico alle periferie. Si parla dell'abbandono dei rifiuti sulle strade, fenomeno che a Monza è sempre più preoccupante e che vede le segnalazioni sui social dei cittadini riguardo le discariche a cielo aperto.

