A Monza l’Asian street food festival I profumi d’Oriente ai Boschetti

I profumi d'Oriente: torna l'Asian street food festival ai Boschetti Reali. Tra profumi di spezie antiche, colori accesi e sapori autentici, da oggi, a cominciare dalle 10 del mattino, fino a domenica 4 maggio, i Boschetti Reali, strategico trait-d'union tra Villa Reale e Parco e il centro di Monza ospiteranno l'Asian street food festival, il grande evento dedicato al meglio della cucina di strada made in Asia. Ingresso gratuito, cibo e bevande a pagamento nei diversi stand.Quest'anno la manifestazione, giunta alla sua quinta edizione, si arricchisce di una proposta in più. Ci sarà Andy, anima storica dei Bluvertigo, che oltre ad essere musicista e dj affermato e artista figurativo, è anche un appassionato intenditore di cucina orientale. Ma anche in campo musicale le proposte abbondano.

Asian street food festival a Monza - Sarà un po' come partire per un suggestivo viaggio in Oriente, tra profumi, sapori, suoni e colori. Restando però in città. A Monza, dall'1 al 4 maggio, nella suggestiva cornice dei Boschetti Reali torna l'Asian street food festival, l'evento dedicato agli amanti della cucina di strada made in... 🔗monzatoday.it

A Monza arriva lo street food festival - A Monza arriva il festival dello street food, con i migliori cibi di strada d'Italia. Appuntamento ai Boschetti Reali di Monza da venerdì 11 a domenica 13 aprile 2025. Il festival è ad accesso gratuito. Per tre giorni i Boschetti Reali di Monza si riempiranno di colori, odori e sapori unici... 🔗monzatoday.it

Street food, musica e bolle di sapone al Parco di Monza - Musica, animazione ed effetti speciali. Ma anche gustose specialità da assaggiare all'aria aperta. A Monza sta per tornare il pic-nic più grande d'Italia. L'evento, dal titolo "Voglio tornare negli anni 90", in programma venerdì 25 aprile, è previsto nell'ambito degli appuntamenti che... 🔗monzatoday.it

