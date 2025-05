A Milano si torna a parlare di stipendi più alti rispetto alle altre città d’Italia | “Qui la vita costa troppo”

vita), si torna a parlare di stipendi più alti per chi lavora a Milano. Sarà realtà? 🔗 Dopo l'approvazione del nuovo contratto regionale per gli autotrasportatori della Lombardia (che hanno ottenuto un aumento in busta paga fino a mille euro in più al mese per il caro), sidipiùper chi lavora a. Sarà realtà? 🔗 Fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

“Stefania Nobile mi sta sui cogl**** ma è contro la droga e contro le putt***. Lacerenza? Dimmi un locale a Milano dove non ci sono le escort”: Filippo Champagne torna a parlare a La Zanzara - Autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti sono le accuse con le quali la mattina del 3 marzo sono stati messi agli arresti domiciliari Davide Lacerenza e Stefania Nobile. Al centro dell’inchiesta quanto accadeva nei locali di Lacerenza, la Gintoneria e la Malmaison, in zona stazione centrale a Milano. Secondo i pm, in quei luoghi si fornivano droga, non solo cocaina, escort e champagne. 🔗ilfattoquotidiano.it

Milano, torna dalle vacanze e trova il domestico strangolato. In casa c’è anche il ladro (e presunto assassino) - Milano, 21 aprile 2025 – Omicidio a Milano, nella domenica di Pasqua. Nel tardo pomeriggio del 20 aprile, un domestico filippino di 61 anni , Angelito Acob Manansala, è stato strangolato all’interno di un appartamento di via Randaccio, zona Arco della Pace, dove lavorava. L’uomo sarebbe stato ucciso da un ladro che si era intrufolato in casa per rubare e, probabilmente, pensava di non trovare nessuno. 🔗ilgiorno.it

Parigi ancora più vicino a Monza, torna il treno che in meno di 7 ore da Milano porta in Francia - Il treno che collega Milano a Parigi torna in servizio. Il collegamento ripartirà il primo aprile, con servizio effettuato dal Frecciarossa 1.000 che offrirà quattro viaggio al giorno tra Milano Centrale e Parigi Gare de Lyon. Il viaggio dura meno di sette ore e i biglietti possono essere... 🔗monzatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

A Milano si torna a parlare di stipendi più alti rispetto alle altre città d'Italia: Qui la vita costa troppo; Stipendi, Salis: Garantire 9 euro l'ora ai lavoratori appalti comunali, Piciocchi: Guadagnano ben di più; Milano implode. Vivere con stipendi bassi e affitti alti (di M. Sacconi); L’inflazione rialza la testa: cosa cambia per i milanesi? Ce lo spiega il professore Andrea Monticini. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

A Milano si torna a parlare di stipendi più alti rispetto alle altre città d’Italia: “Qui la vita costa troppo” - Dopo l'approvazione del nuovo contratto regionale per gli autotrasportatori della Lombardia (che hanno ottenuto un aumento in busta paga fino a mille euro ... 🔗fanpage.it

A Milano gli stipendi più alti d’Italia: 2.642 euro al mese di media. Subito dopo c’è Monza-Brianza - Gli stipendi dei dipendenti privati sono piu' alti al nord rispetto al sud del 50% ma con delle differenze e una top ten che vede in cima Milano. Emerge da un'analisi condotta dall'Ufficio studi ... 🔗msn.com

Milano dei giovani, la sola metropoli possibile. Stipendi e contrattazione: le idee della nuova generazione difendono i diritti dei lavoratori - La battaglia di Enrico è per un salario che tuteli i lavoratori milanesi dal caro-vita: “A Milano abbiamo proposto la contrattazione territoriale per aumentare gli stipendi e adeguarli al costo ... 🔗msn.com