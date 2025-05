A Madrid Musetti e Arnaldi per far sognare l’Italia Sabalenka e Swiatek a caccia della finale

Madrid Open, nelle sue due distinte versioni ATP e WTA. Quarti di finale in scena nel Masters 1000 maschile, semifinali nel WTA 1000 femminile, sei partite tutte da vivere dall’inizio alla fine dalle parti della Caja Magica, perché ognuna nasconde dei motivi importanti all’interno.Partiamo chiaramente dal settore maschile, soprattutto in virtù della presenza italiana. Matteo Arnaldi cerca la sua seconda semifinale 1000 in carriera. Dall’altra parte della rete troverà Jack Draper, il britannico che è nato nel suo stesso anno, il 2001, ma dieci mesi più tardi. E non lo ha mai nemmeno finora affrontato a livello professionistico: sulla terra di Madrid, estremamente particolare, sarà una prima che vede forse leggermente favorito Draper in virtù dell’altura (650 metri) e delle caratteristiche conseguenti. 🔗 Oasport.it - A Madrid Musetti e Arnaldi per far sognare l’Italia. Sabalenka e Swiatek a caccia della finale Primo maggio con tanti appuntamenti di spicco per quanto riguarda il MutuaOpen, nelle sue due distinte versioni ATP e WTA. Quarti diin scena nel Masters 1000 maschile, semifinali nel WTA 1000 femminile, sei partite tutte da vivere dall’inizio alla fine dalle partiCaja Magica, perché ognuna nasconde dei motivi importanti all’interno.Partiamo chiaramente dal settore maschile, soprattutto in virtùpresenza italiana. Matteocerca la sua seconda semi1000 in carriera. Dall’altra parterete troverà Jack Draper, il britannico che è nato nel suo stesso anno, il 2001, ma dieci mesi più tardi. E non lo ha mai nemmeno finora affrontato a livello professionistico: sulla terra di, estremamente particolare, sarà una prima che vede forse leggermente favorito Draper in virtù dell’altura (650 metri) e delle caratteristiche conseguenti. 🔗 Oasport.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Masters 1000 Madrid, Arnaldi da sogno contro Djokovic. Bene Musetti e Berrettini all’esordio, fuori Sonego e Darderi - Sono 5 gli italiani oggi in campo nel Masters 100 Madrid. Arnaldi compie l'impresa battendo in due set Djokovic. Anche Musetti e Berrettini accedono al turno successivo. Sonego non supera l'ostacolo de Minaur. Darderi, invece, è costretto ad alzare bandiera bianca nel match contro Tiafoe. Ieri Cobolli ha già raggiunto i sedicesimi di finale contro Rune, costretto ad abbandonare il match per infortunio L'articolo Masters 1000 Madrid, Arnaldi da sogno contro Djokovic. 🔗ildifforme.it

Atp di Madrid 2025, Arnaldi e Musetti in campo oggi: orari e dove vedere le sfide - Madrid, 30 aprile 2025 - Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi vanno a caccia del pass per i quarti di finale dell'Atp di Madrid. Il primo a scendere in campo sulla terra rossa spagnolo sarà il ligure, che affronta Frances Tiafoe. Il nativo di Sanremo è reduce dalle affermazioni ai danni del croato Borna Coric (ko 4-6, 6-4, 7-5), di Nole Djokovic (6-3, 6-4) e del bosniaco Damir Dzumhur (6-3, 6-4). Lo statunitense invece ha eliminato Luciano Darderi (per ritiro dell'italo-argentino) e il francese Alexandre Muller (6-3, 6-3). 🔗sport.quotidiano.net

Masters 1000 Madrid 2025: Arnaldi batte Djokovic, Musetti e Berrettini ok - Esordio con vittoria per Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Madrid 2025, dove a prendersi la scena è soprattutto Matteo Arnaldi, capace di battere in due set (6-3 6-4) Novak Djokovic. Sulla terra rossa l’azzurro nel primo precedente contro il suo idolo d’infanzia allunga la lista degli italiani che sono riusciti a sconfiggere il serbo. Adesso il tabellone prevede la sfida al bosniaco Damir Dzumhur, reduce dalla vittoria in tre set contro Sebastian Baez. 🔗sportface.it

Ne parlano su altre fonti

Atp master 1000 Madrid: Musetti De Minaur 6-4, 6-2 e raggiunge Arnaldi ai quarti - Anche il secondo set per Musetti 6-2 contro De Minaur ed è ai quarti; Atp Madrid, il programma di oggi: partite e orari; Atp di Madrid 2025, Arnaldi e Musetti in campo oggi: orari e dove vedere le sfide; Madrid: Musetti distrugge De Minaur, vola a quarti e nei top 10. 🔗Approfondimenti da altre fonti

A Madrid Musetti e Arnaldi per far sognare l’Italia. Sabalenka e Swiatek a caccia della finale - Primo maggio con tanti appuntamenti di spicco per quanto riguarda il Mutua Madrid Open, nelle sue due distinte versioni ATP e WTA. Quarti di finale in ... 🔗oasport.it

ATP Madrid 2025, Musetti e Arnaldi inseguono i quarti di finale - L’intensa giornata di ieri ha consentito al torneo ATP di Madrid di recuperare i match non disputati lunedì per il black-out che ha interessato la Spagna. 🔗oasport.it

Madrid, il programma di giovedì 1° maggio: Arnaldi-Draper nel pomeriggio, Musetti di sera - Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website. Non un programma imprevedibile quello del giovedì al Mutua ... 🔗ubitennis.com