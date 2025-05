Ilnapolista.it - A Madrid esagerano, Marca: “Lo scudetto del Napoli con Rafa Marìn è in buone mani”

La sfortuna che ha colpito la retroguardia del Real– con Carvajal, Militão, Rüdiger, Alaba e Mendy tutti ai box – ha riacceso l’attenzione su chi, in questa stagione, avrebbe potuto tornare utile: è (addirittura, oseremmo dire) il caso diMarín, classe 2002, nazionale spagnolo Under 21, attualmente in prestito al. Come ricorda il quotidiano madrileno, Marín si era fatto notare la scorsa stagione con l’Alavés, collezionando 35 presenze di buon livello. Un rendimento che aveva convinto ila investire 12 milioni di euro per portarlo in Italia. Il Real, tuttavia, si è cautelato con una doppia opzione di riacquisto: 25 milioni nel 2026 o 35 milioni nel 2027. Non esattamente un congedo definitivo.Marin ha visto il campo col contagocce, solo 319. Ora le cose sono cambiate ()Il quotidiano ne parla così:“Marín ha trovato la strada giusta nel momento cruciale della stagione. 🔗 Ilnapolista.it