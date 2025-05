A Luogosano il grido disperato dei lavoratori ArcelorMittal | Senza lavoro senza futuro

ArcelorMittal di Luogosano, la manifestazione provinciale per la Festa dei lavoratori. Promossa dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, con il supporto delle federazioni metalmeccaniche Fiom, Fim e Uilm. 🔗 Avellinotoday.it - A Luogosano il grido disperato dei lavoratori ArcelorMittal: "Senza lavoro, senza futuro" Si è tenuta oggi, mercoledì 1° maggio 2025, nel piazzale antistante lo stabilimentodi, la manifestazione provinciale per la Festa dei. Promossa dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, con il supporto delle federazioni metalmeccaniche Fiom, Fim e Uilm. 🔗 Avellinotoday.it

ArcelorMittal: “Pronti a bloccare anche il Giro d’Italia”. Il 1 Maggio a Luogosano - Un appello accorato e senza filtri arriva dagli operai dello stabilimento ArcelorMittal di Luogosano, in Irpinia. Michele Rizzo, volto storico della fabbrica e delegato sindacale della Fiom-Cgil, ha l ... 🔗irpinianews.it

Dramma occupazione: non si ferma la lotta dei lavoratori di Luogosano - Stamane l'incontro in regione con la direzione aziendale Arcelor Mittal Arcelor Mittal, Fiom Cgil Campania e Avellino: “Non si ferma la lotta dei lavoratori di Luogosano contro la scelta della ... 🔗msn.com