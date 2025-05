A Lecce Conte potrà schierare Olivera centrale di difesa come in nazionale Sky

Lecce. Conte potrà finalmente schierare la difesa pensata già contro il Torino: Olivera centrale di difesa, con Raspadori e Lukaku uniche punte nel 4-4-2. Esterni McTominay e Politano. A parlare della probabile formazione del Napoli, Massimo Ugolini, inviato Sky a Castel Volturno.Leggi anche: Olivera centrale come con Bielsa. Buongiorno non recupera, Rafa Marin torna in panchina (Sky) Conte pensa ad Olivera centrale come in nazionale con BielsaLe parole di Ugolini:«Allenamento in corso. Si sentono le voci dei giocatori in campo. Allenamento importante, a maggior ragione in una settimana che porta ad una partita che dovrebbe essere al pietra angolare di questa stagione. Confermare la vittoria accorciare la strada verso lo scudetto. 🔗 Ilnapolista.it - A Lecce Conte potrà schierare Olivera centrale di difesa come in nazionale (Sky) A Sky Sport preparano l’avvicinamento del Napoli alla partita difinalmentelapensata già contro il Torino:di, con Raspadori e Lukaku uniche punte nel 4-4-2. Esterni McTominay e Politano. A parlare della probabile formazione del Napoli, Massimo Ugolini, inviato Sky a Castel Volturno.Leggi anche:con Bielsa. Buongiorno non recupera, Rafa Marin torna in panchina (Sky)pensa adincon BielsaLe parole di Ugolini:«Allenamento in corso. Si sentono le voci dei giocatori in campo. Allenamento importante, a maggior ragione in una settimana che porta ad una partita che dovrebbe essere al pietra angolare di questa stagione. Confermare la vittoria accorciare la strada verso lo scudetto. 🔗 Ilnapolista.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Crippa: “Conte è il Maradona di oggi. Se passa a Lecce, il Napoli ha lo scudetto in mano” - Crippa: “Conte è il Maradona di oggi. Se passa a Lecce, il Napoli ha lo scudetto in mano”"> Il Napoli ha un’occasione concreta per mettere le mani sul suo quarto Scudetto, ma per Massimo Crippa, simbolo del secondo titolo azzurro conquistato nel 1990, tutto passa da una sola tappa chiave: Lecce. Intervistato da Tuttosport, l’ex centrocampista lancia una previsione netta: «Se il Napoli supera indenne Lecce, poi ha la strada in discesa. 🔗napolipiu.com

Se Conte vuole andar via, potrà concordare l’uscita con De Laurentiis e Chiavelli. Mercato congelato (Corbo) - Se Conte vuole andar via, potrà concordare l’uscita con De Laurentiis e Chiavelli. Mercato congelato (Repubblica) Antonio Corbo su Repubblica Napoli fa il punto sulla condizione contrattuale e sul futuro di Conte al Napoli: Scrive Corbo: La vacanza alle Maldive consente a De Laurentiis di non essere ingombrante, le sue interferenze hanno provocato già qualche disastro. Con Antonio Conte parlerà solo a fine campionato. 🔗ilnapolista.it

Napoli, Conte cambia davvero? La grossa novità in vista del Lecce - Gli azzurri proseguono la volata Scudetto con diversi problemi dall’infermeria: Conte studia la formazione in vista del Lecce Dopo una stagione piena di infortuni e cambiamenti tattici, gli azzurri si ritrovano a preparare la trasferta di Lecce, in programma sabato, con novità significanti di formazione. Il margine d’errore è ridotto al minimo, e di fronte ci sarà un Lecce affamato di punti salvezza: una squadra che lotta con i denti e che ha bisogno di fare risultato davanti al proprio pubblico. 🔗spazionapoli.it

Se ne parla anche su altri siti

A Lecce Conte potrà schierare Olivera centrale di difesa come in nazionale (Sky); Buongiorno, sensazioni non positive: rischio di stagione finita in anticipo; Napoli, tegola Buongiorno: stagione finita per il difensore; Juventus, contro il Lecce Tudor può schierare il tridente? Cosa filtra. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia