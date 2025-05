A La scintilla Una libreria con autori locali

Sabato 3 maggio, alle 10, al circolo La scintilla di San Michele sarà inaugurata una bacheca espositiva con racconti e poesie di autori aglianesi. Nell'occasione si terrà un incontro sul tema "Raccontare Agliana" ricordando anche la poetessa aglianese Fenenna Caramelli, scomparsa il 14 febbraio 2022. Dopo il saluto del sindaco di Agliana Luca Benesperi, intervento e testimonianza di Roberto Bertini, con particolare riferimento a un premio conferito a Fenenna Caramelli. Poi Franco Benesperi parlerà delle molteplici figure di scrittori e poeti aglianesi, con particolare riferimento alla frazione di San Michele. E' affidato a Stefano Mazzinghi Gori un intervento testimonianza riguardo alla vicenda umana di Fenenna Caramelli e al risvolto sociale della sua passione per la poesia. Intervento conclusivo di Virgilio Dominici, autore aglianese.

