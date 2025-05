A Greco uno spettacolo di circo lungo un mese | arriva Bauci acrobazie e gioco nel Festival Fuori Asse Kids

Bauci – circo delle città invisibili, lo spettacolo itinerante in arrivo a Milano dal 10 maggio al 2 giugno. Ma di cosa si tratta? Partiamo dall’inizio. Se dici circo, a Nolo e dintorni, dici Quattrox4. La scuola di circo contemporaneo di via Andolfato 10 è infatti, ormai un’istituzione per i grandi, per i piccoli, per famiglie e artisti. Un’istituzione che non si arrocca nel pur bellissimo capannone di Precotto ma sceglie, ogni anno, di restituire alla città qualcosa del suo prezioso lavoro tra acrobazie e teatro, promuovendo anche tra chi abitualmente non frequenta la scuola, il circo contemporaneo come linguaggio artistico e sociale.Come detto, questo uscire in città accadrà adesso, dal 10 maggio al 2 giugno, con Fuori Asse Kids, in qualche modo spin off anche per piccoli del Festival Fuori Asse che si tiene ogni settembre lungo la Martesana da quattro anni. 🔗 Ilgiorno.it - A Greco uno spettacolo di circo lungo un mese: arriva “Bauci”, acrobazie e gioco nel Festival Fuori Asse Kids Milano, 29 aprile 2025 – Il rapporto tra uomo e natura, tra città e ambiente sono i temi al cuore didelle città invisibili, loitinerante in arrivo a Milano dal 10 maggio al 2 giugno. Ma di cosa si tratta? Partiamo dall’inizio. Se dici, a Nolo e dintorni, dici Quattrox4. La scuola dicontemporaneo di via Andolfato 10 è infatti, ormai un’istituzione per i grandi, per i piccoli, per famiglie e artisti. Un’istituzione che non si arrocca nel pur bellissimo capannone di Precotto ma sceglie, ogni anno, di restituire alla città qualcosa del suo prezioso lavoro trae teatro, promuovendo anche tra chi abitualmente non frequenta la scuola, ilcontemporaneo come linguaggio artistico e sociale.Come detto, questo uscire in città accadrà adesso, dal 10 maggio al 2 giugno, con, in qualche modo spin off anche per piccoli delche si tiene ogni settembrela Martesana da quattro anni. 🔗 Ilgiorno.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

L'Ultimo Spettacolo: la liberazione degli animali del circo Martin in un doc targato LAV. Parla il regista Andrea Morabito - Ancora nelle nostre sale come film evento, L’Ultimo Spettacolo è il racconto in forma di documentario della liberazione, da parte della LAV, dei 20 animali del circo Martin. Abbiamo incontrato il regista Andrea Morabito. 🔗comingsoon.it

L'ultimo spettacolo: clip esclusiva del film prodotto da LAV sulla liberazione di animali da circo - Una clip esclusiva del documentario di Andrea Morabito prodotto dalla LAV per documentare la più grande liberazione di animali da un circo. Un'opera prima intrisa di profondi spirito animalista. Il giornalista Andrea Morabito ha imbracciato la cinepresa per la prima volta per documentare la storia della più grande liberazione di animali da un circo. Il risultato è L'ultimo spettacolo, pellicola prodotta da LAV in arrivo nei cinema italiani il 7, 8 e 9 aprile di cui Movieplayer. 🔗movieplayer.it

“L’ultimo spettacolo”, il film che racconta la più grande liberazione di animali da circo - Il film "L’ultimo spettacolo" di Andrea Morabito racconta la più grande liberazione di animali da un circo in Italia. Unendo arte e attivismo la pellicola vuole mandare un messaggio al Ministro Giuli affinché finalmente dia attuazione alla legge per abolire l'uso di animali negli spettacoli circensi, come racconta Morabito: "Questo film nasce per spingere l'opinione pubblica a comprendere che l'utilizzo degli animali nei circhi va superato per legge una volta per tutte". 🔗fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

A Greco uno spettacolo di circo lungo un mese: arriva “Bauci”, acrobazie e gioco nel Festival Fuori Asse Kids; I circhi nel cuore del popolo italiano. 🔗Approfondimenti da altre fonti