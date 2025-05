A Gaza è ancora carneficina | 24 morti nei raid la popolazione affamata saccheggia i centri umanitari

Gaza è ancora carneficina, con almeno 24 persone uccise nella notte dai bombardamenti israeliani nel territorio palestinese, dove Israele ha bloccato tutti gli aiuti umanitari da quasi due mesi. Con la popolazione senza cibo né acqua, aumentano i saccheggi da parte di palestinesi disperati. 🔗 Today.it - A Gaza è ancora carneficina: 24 morti nei raid, la popolazione affamata saccheggia i centri umanitari , con almeno 24 persone uccise nella notte dai bombardamenti israeliani nel territorio palestinese, dove Israele ha bloccato tutti gli aiutida quasi due mesi. Con lasenza cibo né acqua, aumentano i saccheggi da parte di palestinesi disperati. 🔗 Today.it

45 morti in attacchi su Gaza in 24 ore - 9.00 Attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza hanno causato la morte di almeno 45 persone nelle ultime 24 ore. I feriti sono oltre cento. Lo riferiscono fonti mediche palestinesi citate dall'emittente televisiva del Qatar Al Jazeera. 🔗servizitelevideo.rai.it

A Gaza oltre 100 morti in 24 ore: raid su ex scuole con sfollati. Idf lancia nuova offensiva di terra - Continuano gli attacchi dell’esercito israeliano sulla Striscia, dove i raid di Idf sono ripresi il 18 marzo, rompendo una tregua fragilissima. Decine i morti: sono nelle ultime 24 ore almeno 112 palestinesi sono rimasti uccisi. Almeno 33, di cui 18 bambini, risultano essere morti in tre bombardamenti separati su altrettante strutture, ex scuole, che ospitano sfollati palestinesi nella zona di Gaza City. 🔗ilfattoquotidiano.it

Nella Striscia di Gaza continua l’escalation di Netanyahu. I raid non risparmiano scuole e ambulanze, provocando almeno 112 morti in 24 ore - Dalla ripresa delle ostilità, avvenuta il 18 marzo scorso, quello appena concluso è stato senza dubbio il giorno più nero per la Striscia di Gaza. Infatti, nel volgere di appena 24 ore e a causa degli intensi bombardamenti da parte dell’esercito israeliano (IDF), nell’enclave palestinese hanno perso la vita almeno 112 persone, tra cui una trentina di minorenni. Di queste vittime, ben trentatré sono state registrate all’interno di altrettante scuole-rifugio finite nel mirino dell’IDF. 🔗lanotiziagiornale.it

Gaza: 40 morti nei raid delle ultime 24 ore - Sono almeno 40 i palestinesi uccisi dagli attacchi israeliani nelle ultime 24 ore nella Striscia di Gaza. Il bilancio è stato diffuso dalla tv del Qatar Al Jazeera. "Le associazioni umanitarie sono ... 🔗rainews.it

Gaza, 112 morti in 24 ore. Cosa è la “nuova fase della guerra” annunciata da Israele - 112 nelle ultime 24 ore. I missili hanno colpito di recente una scuola a Gaza City dove si trovavano centinaia di famiglie sfollate, diciotto i bambini morti. Presi di mira anche gli operatori ... 🔗repubblica.it

Media: «70 morti a Gaza in raid israeliani nelle ultime 24 ore». Usa vogliono incontrare Hamas per trattare tregua - I miliziani yemeniti Houthi si starebbero preparando a una potenziale operazione di terra da parte delle forze governative yemenite sostenute dagli Stati Uniti. Lo scrive il giornale Asharq al-Awsat c ... 🔗ilsole24ore.com