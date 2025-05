A fuoco rivendita di frutta e verdura

rivendita di frutta e verdura, a Cerignola. Il fatto è successo in zona Largo Spontavomero: l'immediato intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento ofantino ha permesso di spegnere subito le fiamme e contenere i danni, diretti e collaterali.

Trieste si conferma hub portuale per frutta e verdura destinati all’Europa centrale e orientale - TRIESTE - Hhla Plt Italy e Maersk rafforzano la loro partnership con un nuovo servizio navetta settimanale per il porto di Trieste. Lo riporta il portale ShipMag. La prima nave del nuovo servizio navetta E17 ha già attraccato al terminal dello scalo giuliano. Il collegamento marittimo tra Port... 🔗triesteprima.it

Agreenet, la startup che ha progettato il bollino antispreco per frutta e verdura - Roma, 14 febbraio 2025 – Solo qualche giorno fa si è tenuta, nel nostro Paese, la giornata nazionale contro lo spreco alimentare: un’occasione importante per riflettere su quanto cibo finisca, ogni anno, nella spazzatura e su come sia saldo il legame tra lo spreco di alimenti e la perdita economica (pari a 14,1 miliardi di euro per l’intera filiera dell’agrifood). Proprio la consapevolezza della gravità del problema, specie nel settore dell’ortofrutta – anche quest’anno, secondo l’osservatorio Waste watcher international, tra i cibi più sprecati ci sono frutta fresca, insalata, cipolla e ... 🔗quotidiano.net

Da frutta e verdura all’elettronica, così i dazi di Trump faranno salire i prezzi per i consumatori Usa. “Per le auto rincari fino a 12mila dollari” - Saranno i consumatori statunitensi a pagare lo scotto dei dazi con cui il presidente Usa Donald Trump vuol “punire” Messico, Canada e Cina per l’export negli Usa del fentanyl o delle sue componenti chimiche e l’immigrazione clandestina. Il meccanismo è semplice: le tariffe sono l’equivalente di una tassa sui beni importati, ma le aziende produttrici tendono a pagarne solo una parte e scaricare il resto sull’acquirente sotto forma di prezzi più alti. 🔗ilfattoquotidiano.it

