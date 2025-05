A Firenze torna il Trofeo Marzocco

Firenze, 1 maggio 2025 - Il 1 maggio torna a Firenze il Trofeo Marzocco, la sfida tra i più importanti gruppi di sbandieratori d'Italia organizzata ogni anno dal gruppo dei Bandierai degli Uffizi del corteo della Repubblica Fiorentina. Il torneo, giunto alla 32a edizione, è intitolato a Gigi Vitali. La gara consiste in un confronto di abilità e sincronia, che vede impegnati i vari gruppi nell'esecuzione di due esercizi principali: la 'Piccola Squadra' e la 'Grande Squadra' accompagnati dall'esibizione dei 'musici'.Alla fine della scenografica competizione una giuria, oltre a premiare i migliori sbandieratori, premierà anche la migliore esecuzione musicale fra i gruppi di tamburini e chiarine che hanno accompagnato la manifestazione. "Ho avuto il piacere di assistere agli allenamenti dei bandierai e dei musici - sottolinea l'assessora allo sport Letizia Perini - e sono rimasta affascinata dalla loro passione e competenza oltre che dal grande studio che c'è nei vari movimenti.

