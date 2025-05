Ilrestodelcarlino.it - A Cerasa prendono il via ’I mercoledì della salute’. Incontri con i medici

Grazie all’impegno congiunto dell’Aps Noilocale Associazione Pensionati, dell’Associazione Sport Culturae del Circolo Acli Aps, prenderanno il via a breve ‘I. A ospitare glisarà il Centro Socialefrazione sancostanzese, a partire daprossimo 7 maggio.L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti – evidenziano gli organizzatori – prevede deglicon alcuniche operano nel nostro territorio, per favorire la conoscenza e la possibilità di condividere pareri, opinioni ed esperienze su temi quali i corretti stili di vita per il benessere pisco-fisico; la prevenzione delle patologie; e il corretto uso dei farmaci.Come detto, si inizieràprossimo. L’orario scelto è quello delle 21 per consentire a tutti di essere liberi dagli impegni di lavoro. 🔗 Ilrestodelcarlino.it