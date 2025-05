A Campoformido al via la posa della nuova in fibra ottica

Circa 2.800 unità immobiliari saranno raggiunte dalla rete in fibra ottica di ultima generazione grazie all'intervento promosso da FiberCop, gestore dell'infrastruttura digitale, in stretta collaborazione con l'Amministrazione comunale della città del Trattato.L'intervento, illustrato durante un incontro tecnico tenutosi in municipio alla presenza dei referenti di FiberCop e del Sindaco Massimiliano Petri, riguarda la realizzazione di una rete FTTH (Fiber To The Home) che porterà la fibra ottica fino alle abitazioni per rendere disponibili collegamenti con velocità fino a 2,5 Gigabit al secondo. Si tratta di un progetto autonomo interamente finanziato da FiberCop.«Siamo di fronte a un'opera importante che guarda al futuro del nostro Comune – ha dichiarato il Sindaco Massimiliano Petri –.

