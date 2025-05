57 minerali e fondo di investimento Cosa prevede l’accordo tra Usa e Ucraina

l'accordo sui minerali raggiunto nella notte tra Stati Uniti e Ucraina è una "pietra miliare nella nostra prosperità condivisa e un passo importante per porre fine a questa guerra". Con queste parole il segretario di Stato americano Marco Rubio, ha commentato, su X, l'intesa raggiunta tra i due Paesi.Secondo gli Stati Uniti, l'accordo, definito una piena collaborazione economica, permetterà al presidente Donald Trump di negoziare con la Russia da una posizione di forza per la ricerca della pace nel conflitto ancora in corso. Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha affermato che l'intesa è un chiaro segnale a Mosca dell'unità di intenti tra Washington e Kyiv e rappresenta una partnership economica totale, che non riguarda solo le terre rare, ma anche infrastrutture ed energia.l'accordo sui minerali tra Ucraina e Stati Uniti "segna una pietra miliare importante", ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha, usando la stessa espressione del suo collega americano Marco Rubio.

Ucraina e Usa: Accordo Definitivo sul Fondo di Investimento per la Ricostruzione - Ucraina e Usa hanno elaborato la versione definitiva dell'accordo sulle terre rare e "da oggi questo accordo è denominato 'Accordo sulla definizione delle regole e delle condizioni del Fondo di investimento per la ricostruzione dell'Ucraina'". A confermarlo è il primo ministro ucraino Denys Shmyhal alla tv ucraina, ripresa da Rbc. L'accordo "prevede la creazione di un fondo di investimento per la ricostruzione dell'Ucraina, che Ucraina e Usa gestiranno e riempiranno congiuntamente", ha detto Shmyhal. 🔗quotidiano.net

Ucraina e USA creano un Fondo di investimento per la ricostruzione - Ucraina e Stati Uniti, con l'obiettivo di raggiungere una pace duratura in Ucraina, intendono istituire un Fondo di investimento per la ricostruzione. L'Ucraina contribuirà al Fondo con il 50 per cento dei proventi derivanti dalla futura monetizzazione di tutte le risorse naturali di proprietà del Governo ucraino. E' quanto si legge nel testo dell'accordo sulle terre rare tra Usa e Ucraina, pubblicato dal Financial Times. 🔗quotidiano.net

