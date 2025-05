50 anni dalla fine della guerra in Vietnam | la ferita che non si è mai chiusa

Vietnam, terminò una guerra che, per la verità, non ebbe un vero inizio perché non fu mai formalmente dichiarata. A dispetto di un bilancio finale che obbligò l’America a fare i conti con 58 mila vittime e una lacerazione sociale che solo le generazioni dei nipoti riuscirono, in qualche modo, a rimarginare. Il conflitto – prima degli scontri fra reparti in divisa – si dipanò fra operazioni segrete, interventi nascosti, aiuti sotterranei, «burocrati» in mimetica e «consiglieri» a difesa di arsenali clandestini. 🔗 Panorama.it - 50 anni dalla fine della guerra in Vietnam: la ferita che non si è mai chiusa I marines, il 30 aprile 1975, appesi alla scaletta dall’elicottero, già in decollo dal tetto dell’ambasciata americana di Saigon, sembrarono in fuga precipitosa da nemici che li tallonavano dappresso. E offrirono l’immagine scomposta di una sconfitta, destinata a dilagare nelle pagine di storia. Con quella fotografia, in, terminò unache, per la verità, non ebbe un vero inizio perché non fu mai formalmente dichiarata. A dispetto di un bilancio finale che obbligò l’America a fare i conti con 58 mila vittime e una lacerazione sociale che solo le generazioni dei nipoti riuscirono, in qualche modo, a rimarginare. Il conflitto – prima degli scontri fra reparti in divisa – si dipanò fra operazioni segrete, interventi nascosti, aiuti sotterranei, «burocrati» in mimetica e «consiglieri» a difesa di arsenali clandestini. 🔗 Panorama.it

Vietnam, la festa per i 50 anni dalla fine della guerra - In Vietnam sono stati celebrati i 50 anni dalla fine della guerra con gli Stati Uniti con una parata militare. Migliaia di persone hanno trascorso la notte accampate per le strade di Ho Chi Minh City, un tempo nota come Saigon, per assistere alla parata con i volti dipinti con la bandiera vietnamita. Per le strade la sfilata dei carri, uno dei quali trasportava l'uccello Lac, emblema del Vietnam, e un altro un ritratto di Ho Chi Minh e infine uno rappresentava i 50 anni di riunificazione tra il Vietnam del Nord e quello del Sud. 🔗tgcom24.mediaset.it

Il Vietnam celebra i 50 anni dalla fine della guerra - In Vietnam celebrati i 50 anni dalla fine della guerra con gli Stati Uniti con una parata militare. Migliaia di persone hanno trascorso la notte accampate per le strade di Ho Chi Minh City, un tempo nota come Saigon, per assistere alla parata con i volti dipinti con la bandiera vietnamita. Per le strade la sfilata dei carri: uno trasportava l’uccello Lac, emblema del Vietnam, un altro un ritratto di Ho Chi Minh e infine uno rappresentava i 50 anni di riunificazione tra il Vietnam del Nord e quello del Sud. 🔗lapresse.it

Gaza, media: “Hamas disposta a liberare tutti gli ostaggi e a 5 anni di tregua in cambio della fine della guerra” - Hamas propone di liberare tutti gli ostaggi ancora a Gaza e si dice disposta a 5 anni di tregua in cambio della fine della guerra. Lo ha detto all’Agence France-Presse un alto funzionario della milizia islamica, una cui delegazione è attesa al Cairo oggi per proseguire i negoziati. “Hamas è pronto per uno scambio di prigionieri (ostaggi israeliani in cambio di prigionieri palestinesi, ndr) in un’unica operazione e in cambio di una tregua di 5 anni”, ha detto il funzionario all’Afp, parlando a condizione di anonimato. 🔗ilfattoquotidiano.it

