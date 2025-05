40 milioni e saluta la Juve | decisione definitiva va in Premier

Juve già lavora sul mercato ed è pronta a qualche sacrificio: per 40 milioni sarà addio in estate, la destinazione è la Premier League40 milioni e saluta la Juve: decisione definitiva, va in Premier (Ansa Foto) – SerieAnewsQualcuno lo aveva intuito già a gennaio, ma ora i segnali diventano sempre più chiari. In casa Juventus, le grandi manovre per il prossimo mercato estivo sono già iniziate, anche se molto — se non tutto — dipenderà da come i bianconeri chiuderanno la stagione.Un piazzamento tra le prime quattro, e quindi la qualificazione alla prossima Champions League, potrebbe blindare molti dei pezzi pregiati della rosa. Niente smobilitazione, niente “sacrifici” eccellenti. Ma, come spesso succede nel calcio, c’è sempre un’eccezione che rompe lo schema.Douglas Luiz, un addio che può arrivare a prescindereTra i nomi sulla lista delle possibili uscite, spicca quello di Douglas Luiz. 🔗 Serieanews.com - 40 milioni e saluta la Juve: decisione definitiva, va in Premier Lagià lavora sul mercato ed è pronta a qualche sacrificio: per 40sarà addio in estate, la destinazione è laLeague40la, va in(Ansa Foto) – SerieAnewsQualcuno lo aveva intuito già a gennaio, ma ora i segnali diventano sempre più chiari. In casantus, le grandi manovre per il prossimo mercato estivo sono già iniziate, anche se molto — se non tutto — dipenderà da come i bianconeri chiuderanno la stagione.Un piazzamento tra le prime quattro, e quindi la qualificazione alla prossima Champions League, potrebbe blindare molti dei pezzi pregiati della rosa. Niente smobilitazione, niente “sacrifici” eccellenti. Ma, come spesso succede nel calcio, c’è sempre un’eccezione che rompe lo schema.Douglas Luiz, un addio che può arrivare a prescindereTra i nomi sulla lista delle possibili uscite, spicca quello di Douglas Luiz. 🔗 Serieanews.com

