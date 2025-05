35 Borghi imperdibili della Campania | a Napoli la presentazione della guida della giornalista Cristina Celli

Borghi imperdibili della Campania” quelli raccontati dalla giornalista Cristina Celli nella nuova guida per un'esperienza di viaggio lontana dall'overtourism, che sarà presentata in anteprima nazionale il prossimo martedì 6 maggio, alle ore 18.00, presso la Libreria Feltrinelli di. 🔗 Napolitoday.it - 35 Borghi imperdibili della Campania: a Napoli la presentazione della guida della giornalista Cristina Celli Sono i “35” quelli raccontati dallanella nuovaper un'esperienza di viaggio lontana dall'overtourism, che sarà presentata in anteprima nazionale il prossimo martedì 6 maggio, alle ore 18.00, presso la Libreria Feltrinelli di. 🔗 Napolitoday.it

