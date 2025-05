31 anni senza Ayrton Senna | dove giocava l’Atalanta nel 1994 quando scomparve il pilota Brasiliano a Imola?

l’Atalanta Inter giocato in concomitanza con la scomparsa del pilota di Formula 1 Ayrton Senna nel 1994 in quel di Imola «E tu dov’eri quando morì Senna? Chiunque saprebbe risponderti senza esitare». Questa frase di Lucio Dalla fa capire quanto sia indelebile il ricordo di quello che accadde il 1 maggio 1994 al circuito di . 🔗 Calcionews24.com - 31 anni senza Ayrton Senna: dove giocava l’Atalanta nel 1994 quando scomparve il pilota Brasiliano a Imola? QuelInter giocato in concomitanza con la scomparsa deldi Formula 1nelin quel di«E tu dov’erimorì? Chiunque saprebbe rispondertiesitare». Questa frase di Lucio Dalla fa capire quanto sia indelebile il ricordo di quello che accadde il 1 maggioal circuito di . 🔗 Calcionews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mistero a Roma, uomo trovato senza vita a 31 anni in casa dalla compagna - Trovato morto a casa nel quartiere di Nuovo Salario a Roma nella mattinata di domenica 2 marzo. A far scattare l'allarme proprio la fidanzata dopo la tragica scoperta.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Imola ricorda Ayrton Senna 31 anni dopo, il programma del 1° maggio in Autodromo - Imola (Bologna), 29 aprile 2025 – È ormai da tempo un appuntamento fisso del 1° maggio di Imola. E anche quest’anno, la città sul Santerno ricorderà Ayrton Senna e Roland Ratzenberger, i due piloti morti in pista durante il fine settimana del Gran premio di Formula 1 di San Marino 1994. Dopo le celebrazioni in grande stile del 2024, in occasione del trentennale della duplice tragedia, Comune e Autodromo hanno scelto quest’anno di organizzare una giornata all’insegna della semplicità: prima una camminata di beneficenza; poi le commemorazioni ufficiali. 🔗ilrestodelcarlino.it

Entra in casa e trova il compagno di 31 anni senza vita, mistero a Roma - Ieri mattina, domenica 2 marzo, in zona Nuovo Salario un uomo è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione dalla compagna. Era disteso sul divano del salotto di casa, nessun respiro. La donna rientrata a casa e trovando il suo compagno in tale condizioni immediatamente fa scattare l’allarme. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato, la Scientifica e il 118 che ne ha accertato il decesso. 🔗romadailynews.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

31 anni senza Ayrton Senna: il campione che il tempo non ha mai saputo dimenticare; Ayrton Senna, 31 anni dopo | La paura, lo smarrimento e l'angoscia di quel 1994; Imola ricorda Ayrton Senna 31 anni dopo, il programma del 1° maggio in Autodromo; Ayrton Senna, l'ultimo weekend a Imola: il caldo anomalo, il motore Ferrari che non arriva, le lacrime per la morte di Ratzenberger. «Non era mai successo che ci snobbasse». 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

31 anni senza Ayrton Senna: il campione che il tempo non ha mai saputo dimenticare - Ayrton Senna lasciava la vita terrena il 1° Maggio del 1994. Sono trascorsi esattamente trentuno anni da quel tragico attimo ... 🔗msn.com

F1 | 31 anni senza Senna e quel futuro incerto che lo lega a Imola - 31 anni fa ci lasciava Ayrton Senna: nel giorno del ricordo un pensiero va anche al futuro di Imola in F1 sempre più incerto ... 🔗f1ingenerale.com

Senna, trenta anni senza Ayrton. Il pilota-eroe più talentuoso e veloce nella storia della Formula 1 - Dopo di Ayrton sono trascorsi vent’anni prima che lo spettro della morte tornasse in F1, con un trattore assassino che si piazzò sulla traiettoria allagata del giovane monegasco Jules Bianchi. 🔗msn.com