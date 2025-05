1º Maggio premier Meloni | Lavoro è uno dei pilastri su cui questo Governo ha fondato la sua azione ancora tanto da fare ma direzione chiara - VIDEO

Giorgia Meloni e il voto da premier: «Per me è un 6. Tra Ue e Usa serve un accordo, il Primo Maggio una legge sulla sicurezza del lavoro» - Giorgia Meloni come voto da premier si dà «sei, come sa chiunque mi conosca». Perché lei non è mai soddisfatta, «soprattutto di me. Penso sempre che si debba fare di meglio e di più. Più si sale e più è facile scendere, ce l’ho presente da sempre». In un’intervista rilasciata a Paola Di Caro e pubblicata sul Corriere della Sera la presidente del Consiglio italiana dice che tra Stati Uniti e Unione Europea serve un accordo sui dazi. 🔗open.online

«Basta giochetti con Putin. Sta cercando di rinviare la tregua». Il premier britannico Starmer riunisce i leader «volenterosi». Presente Meloni - Il premier britannico Keir Starmer ha rinnovato l’impegno del Regno Unito per la sicurezza dell’Ucraina e ha chiesto nuove «pressioni» sul presidente russo Vladimir Putin per costringerlo ad abbandonare «i giochetti sul piano di Trump» e a impegnarsi seriamente per la pace. Starmer ha organizzato un incontro con la «coalizione dei volenterosi a guida anglo-francese» per garantire la sicurezza dell’Ucraina dopo un’eventuale pace con la Russia. 🔗open.online

Giorgia Meloni torna a Torino: il programma della giornata e cosa farà la premier in visita - Giorgia Meloni torna a Torino. Domani, venerdì 14 marzo 2025, la premier è attesa nel Capoluogo per una visita istituzionale. Il programma L’arrivo è previsto alle 12,30, quando Meloni visiterà lo Space Park di Argotec, a San Mauro Torinese. Realizzato con un investimento di circa 25... 🔗torinotoday.it

