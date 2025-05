1 MaggioFumarola | mai più morti lavoro

morti sul lavoro'. Gridare che c'è bisogno di una strategia nazionale da mettere in campo. Abbiamo apprezzato l'annuncio di Meloni di mettere in campo una grande alleanza tra le parti e il governo. E' la strada più giusta, unire le forze verso obiettivi condivisi".Così Fumarola,leader Cisl,a Casteldaccia (Pa) per una delle manifestazioni del 1°maggio. L'anno scorso a Casteldaccia, il 6 maggio, morirono 5 operai rimasti bloccati in una vasca interrata dell'impianto di sollevamento delle acque fognarie.

Incendio nel rifugio per animali, morti il proprietario e 100 gatti: "Ne ha salvati 200, poi non è più tornato" - Avrebbe dato la vita per salvarli tutti. E così ha fatto. Chris Arsenault, fondatore del rifugio Happy Cat Sanctuary di Medford, negli Stati Uniti, è morto nell'incendio che ha distrutto la struttura in cui vivevano centinaia di gatti salvati dalla strada. Il rogo è scoppiato all'improvviso nella... 🔗europa.today.it

Tragedia alla stazione, spingono per salire sul treno: 18 morti ma si teme di più - Tanti vogliono prendere il treno e si crea una calca spaventosa, la gente va nel panico e il bilancio delle vittime è disastroso e non fa che salire Una tragedia spaventosa. Di quelle che fanno riflettere anche perché si tratta di una vicenda pazzesca, con almeno 18 persone che sono morte e il bilancio, dalle notizie che arrivano, non fa che salire. Un caos accaduto in una stazione ferroviaria nella città più importante dell’India. 🔗cityrumors.it

