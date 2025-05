1 maggio sindacati in piazza | Sicurezza sul lavoro è emergenza nazionale

sindacati in tre piazze diverse per le manifestazione nazionali di oggi primo maggio, ma uniti nel segno della Sicurezza sul lavoro definita dai sindacati "un’emergenza nazionale". A Roma il leader della Cgil Maurizio Landini mentre la segretaria Cisl, Daniela Fumarola e il leader Uil, PierPaolo Bombardieri, scelgono due luoghi simbolo di recenti morti . 🔗 (Adnkronos) –in tre piazze diverse per le manifestazione nazionali di oggi primo, ma uniti nel segno dellasuldefinita dai"un’". A Roma il leader della Cgil Maurizio Landini mentre la segretaria Cisl, Daniela Fumarola e il leader Uil, PierPaolo Bombardieri, scelgono due luoghi simbolo di recenti morti . 🔗 Periodicodaily.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Primo maggio in piazza del Popolo, i sindacati: "In provincia nel 2024 quasi 7mila infortunati sul lavoro" - "Uniti per un lavoro sicuro". Cgil, Cisl e Uil celebrano il primo maggio con una festa in programma in Piazza del Popolo. Ma saranno ricordate anche le vite spezzate sul lavoro. "In Italia nel 2024 sono stati registrati più di mille infortuni mortali sul lavoro, con un aumento del 4,7% rispetto... 🔗cesenatoday.it

Primo maggio, i sindacati scendono in piazza: “Uniti per un lavoro sicuro”. Palermo, Roma, Prato: tutti i cortei - L'articolo Primo maggio, i sindacati scendono in piazza: “Uniti per un lavoro sicuro”. Palermo, Roma, Prato: tutti i cortei proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Primo Maggio, i sindacati scelgono piazza del Bacio: "Gli spazi complicati devono essere vissuti tutto l'anno" - Diritto al lavoro e sul posto di lavoro e diritto alla sicurezza. Necessità che si incontrano in piazza del Bacio, scelta dai sindacati per celebrare il Primo Maggio. “Abbiamo scelto piazza del Bacio poiché le cronache degli ultimi anni ci raccontano un quartiere estremamente complicato della... 🔗perugiatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Primo maggio dedicato alla sicurezza sul lavoro: i cortei nei luoghi simbolo e il concertone a Roma - A Milano il corteo dedica la piazza dedicata a Liliana Segre; Primo maggio, Meloni: oltre 1 milione di posti di lavoro creati. Schlein: la premier mente; Le piazze del 1° maggio tra festa e mobilitazione; Primo maggio, i sindacati in piazza: «Uniti per un lavoro sicuro». 🔗Se ne parla anche su altri siti

1 maggio, sindacati in piazza: "Sicurezza sul lavoro è emergenza nazionale" - (Adnkronos) - Sindacati in tre piazze diverse per le manifestazione nazionali di oggi primo maggio, ma uniti nel segno della sicurezza sul lavoro definita dai sindacati "un’emergenza nazionale". A Rom ... 🔗msn.com

Primo maggio, sindacati in piazza. Meloni: 'Oltre 1 milione di posti di lavoro creati' - "Il lavoro è uno dei pilastri su cui questo governo ha fondato la sua azione. 🔗ansa.it

Primo maggio, i sindacati scendono in piazza: “Uniti per un lavoro sicuro”. Palermo, Roma, Prato: tutti i cortei - Al via le manifestazioni di Cgil, Cisl e Uil per il Primo maggio. Ad accompagnare la giornata quest’anno è lo slogan “Uniti per un lavoro sicuro”. Una giornata di mobilitazione, dedicata ai temi della ... 🔗ilfattoquotidiano.it