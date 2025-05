1 maggio Schlein in piazza con la Cgil | Andiamo a votare 5 sì ai referendum

Schlein oggi, 1 maggio, sfila a Roma al fianco del leader Cgil Maurizio Landini rilanciando la sfida al governo sul salario minimo e invitando i cittadini a votare per i referendum sul lavoro. "Chiediamo alla maggioranza un segno tangibile: l’approvazione di un salario minimo con cui con le . 🔗 (Adnkronos) – La segretaria del Pd Ellyoggi, 1, sfila a Roma al fianco del leaderMaurizio Landini rilanciando la sfida al governo sul salario minimo e invitando i cittadini aper isul lavoro. "Chiediamo allaranza un segno tangibile: l’approvazione di un salario minimo con cui con le . 🔗 Periodicodaily.com

Primo maggio: sindacati in piazza, Schlein a Roma al fianco di Landini - Al via le manifestazioni di Cgil, Cisl e Uil per il Primo maggio. La giornata di mobilitazione vede tre piazze unitarie, in tre luoghi simbolici, da cui in mattinata prenderanno la parola i tre segretari generali: Maurizio Landini – Cigli – ai Fori Imperiali a Roma, Daniela Fumarola – Cisl – a Casteldaccia (Palermo), dove morirono cinque operai, Pierpaolo Bombardieri – Uil – a Montemurlo (Prato), luogo della tragedia di Luana D’Orazio. 🔗lettera43.it

1 maggio, sindacati in piazza: “Sicurezza sul lavoro è emergenza nazionale” - (Adnkronos) – Sindacati in tre piazze diverse per le manifestazione nazionali di oggi primo maggio, ma uniti nel segno della sicurezza sul lavoro definita dai sindacati "un’emergenza nazionale". A Roma il leader della Cgil Maurizio Landini mentre la segretaria Cisl, Daniela Fumarola e il leader Uil, PierPaolo Bombardieri, scelgono due luoghi simbolo di recenti morti […] L'articolo 1 maggio, sindacati in piazza: “Sicurezza sul lavoro è emergenza nazionale” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Istanbul, oltre 250 arresti durante le proteste per il primo maggio a piazza Taksim - Ancora un 1 maggio segnato da violenze e arresti a Istanbul: secondo l’Associazione dei Giuristi Contemporanei (Chd), citata dall’emittente Halk Tv, almeno 250 persone sono state fermate dalla polizia mentre cercavano di raggiungere la centrale Piazza Taksim, simbolo storico della Festa dei Lavoratori ma da anni interdetta alle manifestazioni. Le forze dell’ordine sono intervenute con particolare severità contro alcuni gruppi, soprattutto giovani, che volevano celebrare la giornata in quella zona. 🔗ilfattoquotidiano.it

