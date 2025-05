1 maggio Schlein in piazza con la Cgil | Andiamo a votare 5 sì ai referendum

Schlein oggi, 1 maggio, sfila a Roma al fianco del leader Cgil Maurizio Landini rilanciando la sfida al governo sul salario minimo e invitando i cittadini a votare per i referendum sul lavoro. "Chiediamo alla maggioranza un segno tangibile: l'approvazione di un salario minimo con cui con le

