1 maggio | non una festa ma il funerale del lavoro e della dignità

festa del lavoro” o “festa dei lavoratori”. Non c’è niente da festeggiare. Anzi, forse c’è un funerale da fare'' 🔗 Imolaoggi.it - 1 maggio: non una festa, ma il funerale del lavoro e della dignità ''Non si può sentire e consentire di parlare di “del” o “dei lavoratori”. Non c’è niente da festeggiare. Anzi, forse c’è unda fare'' 🔗 Imolaoggi.it

