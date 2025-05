1 maggio – Migliora l’Italia che lavora

Romadailynews.it - 1° maggio – Migliora l’Italia che lavora “I numeri non mentono. Ma il racconto, sì”. In un’Italia che sembra vivere perennemente in emergenza – sanitaria, energetica, sociale o morale – l’unico elemento stabile pare essere la distanza crescente tra la narrazionemediatica e la realtà dei dati. Una distanza che, negli ultimi due anni, è diventata una vera e propria frattura culturale.Si parla di lavoro precario, povertà in aumento, crollo del potere d’acquisto. Si denuncia un Paese alla deriva, dove i salari sono fermi, gli incidenti sul lavoro dilagano e il governo – qualsiasi esso sia – è il principale imputato. Ma quando si guarda con onestà ai numeri ufficiali, quelli dell’ISTAT, dell’INAIL, del Ministero del Lavoro, emerge tutt’altra verità.Tra il 2022 e il 2024, gli occupati in Italia sono cresciuti di oltre 800.000 unità. 🔗 Romadailynews.it

Cosa riportano altre fonti

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Concorso secondaria PNRR2: convocazioni prova suppletiva 5 maggio. Elenco sedi + aule TAR [ELENCO IN AGGIORNAMENTO] - Concorso per la scuola secondaria PNRR2 di cui al DDG n. 3059/2024: con decreto n. 808 dell'08 aprile 2025 il Ministero ha annullato uno dei quesiti della prova scritta svolta il pomeriggio del 27 febbraio. L'articolo Concorso secondaria PNRR2: convocazioni prova suppletiva 5 maggio. Elenco sedi + aule TAR [ELENCO IN AGGIORNAMENTO] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

“Heartbeat”, il terzo album degli Avawaves dal 9 maggio - In arrivo il 9 maggio, ‘Heartbeat’ è il terzo album di Avawaves, il contemporaneo e virtuoso duo composto da Anna Phoebe e Aisling Brouwer, un incontro trasportante ed euforico tra violino, pianoforte e synth, una fusione di stili di composizione moderna, ambient ed elementi di elettronica in grado di esprimere al meglio le doti da sound designer della band. Tematicamente, ‘Heartbeat’ rappresenta forza, determinazione e il coraggio di andare avanti. 🔗lopinionista.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

MAGGIO, PER CHIUDERE NEL MIGLIORE DEI MODI; Quali sono i supermercati aperti il 1° maggio: l’elenco e gli orari dei punti vendita; Primo Maggio, perché si celebra la Festa dei Lavoratori: quando è stata istituito e in quali Paesi, le riforme; 1° Maggio 2025, buona Festa dei Lavoratori: immagini e frasi per gli auguri. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media