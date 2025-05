1 maggio Meloni dice che i salari reali crescono Landini risponde | “Forse aumenta il suo non so dove vive”

maggio, Giorgia Meloni ha dichiarato che "i salari reali sono in crescita". Per la segretaria del Pd Elly Schlein "Il governo continua a raccontare un paese che non c'è. Giorgia Meloni continua a mentire a viso aperto sui salari". Conte: "la presidente Meloni è andata a vivere su Marte, forse con l'aiuto di Musk". 🔗 Nel video girato alla vigilia del Primo, Giorgiaha dichiarato che "isono in crescita". Per la segretaria del Pd Elly Schlein "Il governo continua a raccontare un paese che non c'è. Giorgiacontinua a mentire a viso aperto sui". Conte: "la presidenteè andata a vivere su Marte, forse con l'aiuto di Musk". 🔗 Fanpage.it

Maggio Fiorentino, Renzi scherza con Mazzi: il patto sui diritti d'autore a Meloni - Siparietto social tra Matteo Renzi, Gianmarco Mazzi, Sara Funaro e Paolo Marcheschi. Alla prima dell'87° Festival del Maggio il leader di Italia viva ha messo in scena un momento simpatico con gli altri esponenti politici, come raccontato da lui stesso su Instagram: “Ieri alla prima del Maggio Musicale Fiorentino il Sottosegretario alla cultura Mazzi ha detto che io devo dare una percentuale dei diritti d'autore del libro ‘L'Influencer' a Giorgia Meloni. 🔗iltempo.it

Il governo Meloni introduce il reato di femminicidio: ecco cosa dice il disegno di Legge - Il governo si prepara a introdurre ufficialmente il reato di femminicidio. Il 7 marzo, il Consiglio dei ministri esaminerà un disegno di legge che istituisce il “delitto di femminicidio e altre misure per contrastare la violenza sulle donne”. Il provvedimento, già annunciato nei giorni scorsi, arriva in concomitanza con la vigilia dell’8 marzo, giornata internazionale della donna. Le novità del disegno di legge La nuova normativa rappresenta un significativo inasprimento delle pene. 🔗dayitalianews.com

Non è vero che la pressione fiscale aumenta perché ci sono più occupati, come dice Meloni - La presidente del Consiglio Meloni ha fatto un'affermazione sbagliata in tv. Ha detto che la pressione fiscale aumenta perché c'è più gente che lavora. Il deputato Marattin ha chiarito che in realtà l'incremento della pressione fiscale, certificata dall'Istat, in realtà è dovuto al cosiddetto Fiscal Drag.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Primo maggio, l’annuncio di Meloni: “Per la sicurezza sul lavoro stanziati 1,2 miliardi dall’Inail” - L’intervento del governo al termine del Cdm: ai 600 milioni già messi a disposizione dai bandi Isi aggiunti altri 650 milioni. Parti sociali convocate l’8 ... 🔗msn.com

Primo Maggio, Giorgia dice brava a Meloni. Snocciola record e annuncia 650 milioni per la sicurezza sul lavoro, però... - La presidente del Consiglio ha annunciato nuove misure per tutelare l'incolumità sui posti di lavoro, che saranno discusse con le parti sociali. 🔗huffingtonpost.it

Primo maggio, Meloni: «650 milioni sul Lavoro». La premier convoca le parti sociali, i salari reali sono in crescita - Tre vittime al giorno, dietro i numeri vite spezzate e storie di famiglie distrutte. Le chiamano morti bianche, ma sono listate a nero forse più di tutte le altre. Perché segnate da ... 🔗ilmattino.it