1 maggio Meloni | Altri 650 milioni per la sicurezza sul lavoro

Sicurezza sul lavoro: Meloni annuncia altri 650 milioni. L’8 maggio incontro con i sindacati - Per prima cosa, alla vigilia del Primo Maggio 2025, Giorgia Meloni ringrazia i lavoratori che ogni giorno "contribuiscono a far grande l'Italia" con il loro impegno. Dedica la Festa dei Lavoratori a chi ha perso la vita e a chi ha subito infortuni, perchè, dice citando quanto affermato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la rassegnazione o l'indifferenza "non sono tollerabili" L'articolo Sicurezza sul lavoro: Meloni annuncia altri 650 milioni. 🔗.com

Lavoro, Meloni: “Altri 650 milioni per sicurezza”. L’8 maggio incontro con sindacati - (Adnkronos) – Nuove risorse per la sicurezza sul lavoro. Lo annuncia, a poche ore dall'1 maggio 2025, in un videomessaggio la premier Giorgia Meloni. "Oggi dedichiamo la festa dei lavoratori" al tema della sicurezza sul lavoro "e ci impegniamo a fare ancora di più. Abbiamo reperito insieme all'Inail altri 650 milioni di euro per mettere […] L'articolo Lavoro, Meloni: “Altri 650 milioni per sicurezza”. 🔗.com

Cdm alla vigilia del Primo maggio: niente decreto sul lavoro, convocato un tavolo di confronto. Meloni: «650 milioni per la sicurezza» - Misure per i territori alluvionati e di sostegno alle famiglia che vivono nell’area dei Campi Flegrei. Ma anche istruzione e un focus sulla sicurezza sul lavoro. Sono questi alcuni dei temi posti oggi, 30 aprile, sul tavolo dal Consiglio dei ministri (Cdm). Alla conferenza stampa erano presenti i ministri interessati, Nello Musumeci, ministro della Protezione civile e del Mare, il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara e la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone, mentre Giorgia Meloni non era presente in conferenza stampa ma ha postato un video sui social mentre l’incontro coi ... 🔗open.online

