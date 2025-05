1 maggio Margiotta Confsal | Patto del lavoro per il lavoro ma con accordi vincolanti

Patto Salariale per allineare i salari italiani agli standard europei, un Piano Straordinario per la Sicurezza sui luoghi di lavoro, un Patto Deontologico sull'Intelligenza Artificiale per garantire la centralità della persona, un Patto per la Disabilità per promuovere l'inclusione piena, infine, un Patto per il Welfare che sostenga famiglie e lavoratori lungo

1 maggio, Margiotta (Confsal): "Patto del lavoro per il lavoro ma con accordi vincolanti" - (Adnkronos) – "Un Patto Salariale per allineare i salari italiani agli standard europei, un Piano Straordinario per la Sicurezza sui luoghi di lavoro, un Patto Deontologico sull'Intelligenza Artificiale per garantire la centralità della persona, un Patto per la Disabilità per promuovere l'inclusione piena, infine, un Patto per il Welfare che sostenga famiglie e lavoratori lungo

1 maggio, Confsal: "A Napoli per 'Le sfide del lavoro'" - (Adnkronos) – La Confsal celebra la sua ottava edizione della 'Giornata del Lavoro' con un evento dedicato a 'Le sfide del lavoro', domani 1° maggio in Piazza del Plebiscito a Napoli. Il tema pone l'accento sulle principali questioni che oggi investono il mondo del lavoro: disuguaglianze salariali, sicurezza nei luoghi di lavoro, digitalizzazione e necessità

1 maggio, Confsal: "Serve Patto del Lavoro fra le parti sociali" - Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale della Confsal-Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori dal palco di piazza Plebiscito, a Napoli, in occasione del Primo Maggio ... 🔗msn.com

1 maggio, La Fauci (Confsal): "Sicurezza non sia promessa per oggi ma realtà concreta" - Il vice segretario nazionale della Confsal, a margine della Giornata del Lavoro promossa dalla confederazione in piazza del Plebiscito a Napoli. 🔗msn.com