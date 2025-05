1 maggio Margiotta Confsal | Patto del lavoro per il lavoro ma con accordi vincolanti

Patto Salariale per allineare i salari italiani agli standard europei, un Piano Straordinario per la Sicurezza sui luoghi di lavoro, un Patto Deontologico sull’Intelligenza Artificiale per garantire la centralità della persona, un Patto per la Disabilità per promuovere l’inclusione piena, infine, un Patto per il Welfare che sostenga famiglie e lavoratori lungo .L'articolo 1 maggio, Margiotta (Confsal): “Patto del lavoro per il lavoro ma con accordi vincolanti” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 (Adnkronos) – "UnSalariale per allineare i salari italiani agli standard europei, un Piano Straordinario per la Sicurezza sui luoghi di, unDeontologico sull’Intelligenza Artificiale per garantire la centralità della persona, unper la Disabilità per promuovere l’inclusione piena, infine, unper il Welfare che sostenga famiglie e lavoratori lungo .L'articolo 1): “delper ilma con” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 .com

Altre fonti ne stanno dando notizia

1 maggio, Confsal: “A Napoli per ‘Le sfide del lavoro'” - (Adnkronos) – La Confsal celebra la sua ottava edizione della 'Giornata del Lavoro' con un evento dedicato a 'Le sfide del lavoro', domani 1° maggio in Piazza del Plebiscito a Napoli. Il tema pone l’accento sulle principali questioni che oggi investono il mondo del lavoro: disuguaglianze salariali, sicurezza nei luoghi di lavoro, digitalizzazione e necessità […] L'articolo 1 maggio, Confsal: “A Napoli per ‘Le sfide del lavoro'” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

1 maggio, Confsal: “A Napoli per ‘Le sfide del lavoro'” - (Adnkronos) – La Confsal celebra la sua ottava edizione della 'Giornata del Lavoro' con un evento dedicato a 'Le sfide del lavoro', domani 1° maggio in Piazza del Plebiscito a Napoli. Il tema pone l’accento sulle principali questioni che oggi investono il mondo del lavoro: disuguaglianze salariali, sicurezza nei luoghi di lavoro, digitalizzazione e necessità […] 🔗periodicodaily.com

1 maggio, La Fauci (Confsal): “Sicurezza non sia promessa per oggi ma realtà concreta” - (Adnkronos) – "La sicurezza sui luoghi di lavoro non può essere più una promessa da primo maggio, buona solo per i titoli dei giornali o per i discorsi di circostanza. Deve diventare una realtà concreta, quotidiana e verificabile. Basta con le chiacchiere: ogni giorno in Italia si registrano incidenti, feriti e morti sul lavoro. È […] 🔗periodicodaily.com

Su questo argomento da altre fonti

1 maggio, Margiotta (Confsal): Patto del lavoro per il lavoro ma con accordi vincolanti; 1 maggio, Margiotta (Confsal): Patto del lavoro per il lavoro ma con accordi vincolanti; 1 maggio, La Fauci (Confsal): Sicurezza non sia promessa per oggi ma realtà concreta; Primo Maggio in Piazza Plebiscito: Patto per il lavoro la priorità. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

1 maggio, Margiotta (Confsal): "Patto del lavoro per il lavoro ma con accordi vincolanti" - (Adnkronos) - "Un Patto Salariale per allineare i salari italiani agli standard europei, un Piano Straordinario per la Sicurezza sui luoghi di lavoro, un Patto Deontologico sull’Intelligenza Artificia ... 🔗msn.com

1 maggio, Confsal: "Serve Patto del Lavoro fra le parti sociali" - (Adnkronos) - “Serve un Patto del Lavoro per il Lavoro. Di fronte alle sfide che attraversano il nostro tempo — salari insufficienti, insicurezza nei luoghi di lavoro, impatto dell’intelligenza artifi ... 🔗msn.com

1 maggio, La Fauci (Confsal): "Sicurezza non sia promessa per oggi ma realtà concreta" - Il vice segretario nazionale della Confsal, a margine della Giornata del Lavoro promossa dalla confederazione in piazza del Plebiscito a Napoli. 🔗msn.com