1 maggio Maresca | Crisi anche di valori lavoro baluardo dignità e responsabilità

responsabilità, una grande Crisi. Non solo economica e sociale, ma forse anche di valori. E proprio dai valori dobbiamo ripartire: il lavoro è uno dei baluardi della dignità umana e della responsabilità. Non si tratta solo di questione salariale, . 🔗 (Adnkronos) – “È un momento di profonda riflessione: stiamo affrontando, e dobbiamo accettarlo con consapevolezza e, una grande. Non solo economica e sociale, ma forsedi. E proprio daidobbiamo ripartire: ilè uno dei baluardi dellaumana e della. Non si tratta solo di questione salariale, . 🔗 Periodicodaily.com

Primo Maggio, i lavoratori delle industrie in crisi: "Siamo qui per difendere i nostri diritti" (VIDEO) - Al corteo del Primo maggio, partito questa mattina da campo San Giacomo per concludersi in piazza Unità, hanno preso parte anche alcuni lavoratori e lavoratrici delle industrie di Trieste colpite negli ultimi mesi da una profonda crisi. Nel video abbiamo raccolto (in ordine) gli interventi di... 🔗triesteprima.it

1 Maggio: per l'industria sarda quasi una commemorazione funebre - Primo maggio segnato dalle crisi industriali nell'Isola, con il Sulcis Iglesiente che in questi mesi sta pagando il prezzo più alto per l'impatto sull'occupazione e il blocco degli impianti. (ANSA) ... 🔗ansa.it