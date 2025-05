1 maggio Manfredi | Patto per il lavoro sfida prioritaria

sfida del Paese è il lavoro: un lavoro equo, giusto, sicuro e con una retribuzione adeguata. Siamo una Repubblica fondata sul lavoro, ma non su un lavoro qualsiasi. C’è troppo lavoro povero, troppa precarietà, insicurezza e mancanza di diritti. È fondamentale costruire un grande Patto sociale: una sfida prioritaria che . 🔗 (Adnkronos) – "Oggi la veradel Paese è il: unequo, giusto, sicuro e con una retribuzione adeguata. Siamo una Repubblica fondata sul, ma non su unqualsiasi. C’è troppopovero, troppa precarietà, insicurezza e mancanza di diritti. È fondamentale costruire un grandesociale: unache . 🔗 Periodicodaily.com

Primo Maggio, Manfredi: Il Paese non ha futuro senza un lavoro giusto per tutti - “Nel Paese non c’è futuro senza lavoro ma non c’è futuro senza un lavoro giusto per tutti. Oggi è una giornata di festa ma anche di riflessione e di impegno perché la sicurezza sul lavoro è fondamentale: lavorare non può essere morire, non si può rischiare la propria vita lavorando e dunque è molto importante che ognuno faccia la propria parte”. Così Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente nazionale Anci, intervenuto oggi in piazza Municipio alla manifestazione promossa da Cgil, Cisl e Uil per celebrare il Primo Maggio. 🔗ildenaro.it

