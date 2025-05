1 maggio mamma Luana D' Orazio | fatto nulla per morti sul lavoro

maggio a Montemurlo, in provincia di Prato, la madre di Luana D'Orazio, la giovane operaia morta quattro anni fa, lancia un duro atto d'accusa: "Non è stato fatto praticamente nulla per le morti sul lavoro. Queste bare che vedete simbolicamente vuote qua davanti, in realtà sono tutte piene", ha detto Emma Marrazzo. 🔗 Tg24.sky.it - 1 maggio, mamma Luana D'Orazio: fatto nulla per morti sul lavoro In occasione della manifestazione del 1a Montemurlo, in provincia di Prato, la madre diD', la giovane operaia morta quattro anni fa, lancia un duro atto d'accusa: "Non è statopraticamenteper lesul. Queste bare che vedete simbolicamente vuote qua davanti, in realtà sono tutte piene", ha detto Emma Marrazzo. 🔗 Tg24.sky.it

Primo Maggio in Toscana. A Montemurlo il ricordo di Luana d’Orazio: “Basta morti” - Firenze, 1 maggio 2025 – La Toscana scende in piazza per celebrare la Festa dei Lavoratori. Tanti gli appuntamenti per questo Primo Maggio, a cominciare da Montemurlo dove il mondo del lavoro si ritrova nel nome di Luana D’Orazio, la giovane madre rimasta vittima di un tragico incidente a un orditoio a cui erano state tolte le protezioni. Ma ci sono eventi anche a Sesto Fiorentino, Empoli, Siena e in moltissime altre città della Toscana. 🔗lanazione.it

