1 Maggio l' Ugl dalla piazza di Frosinone chiede maggiore sicurezza e partecipazione

Frosinone. Il tasso di occupazione al 62,2%, con un incremento complessivo di. 🔗 Frosinonetoday.it - 1° Maggio, l'Ugl dalla piazza di Frosinone chiede maggiore sicurezza e partecipazione “Meno disoccupazione, meno precarietà, più lavoro. Da Nord a Sud, l’Italia che vogliamo. È lo slogan che abbiamo scelto per celebrare la Festa dei Lavoratori in un territorio ad alta concentrazione industriale come. Il tasso di occupazione al 62,2%, con un incremento complessivo di. 🔗 Frosinonetoday.it

Ne parlano su altre fonti

1° Maggio, l'Ugl dalla piazza di Frosinone chiede maggiore sicurezza e partecipazione - “Meno disoccupazione, meno precarietà, più lavoro. Da Nord a Sud, l’Italia che vogliamo. È lo slogan che abbiamo scelto per celebrare la Festa dei Lavoratori in un territorio ad alta concentrazione industriale come Frosinone. Il tasso di occupazione al 62,2%, con un incremento complessivo di... 🔗frosinonetoday.it

1 maggio, sindacati in piazza: “Sicurezza sul lavoro è emergenza nazionale” - (Adnkronos) – Sindacati in tre piazze diverse per le manifestazione nazionali di oggi primo maggio, ma uniti nel segno della sicurezza sul lavoro definita dai sindacati "un’emergenza nazionale". A Roma il leader della Cgil Maurizio Landini mentre la segretaria Cisl, Daniela Fumarola e il leader Uil, PierPaolo Bombardieri, scelgono due luoghi simbolo di recenti morti […] L'articolo 1 maggio, sindacati in piazza: “Sicurezza sul lavoro è emergenza nazionale” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Istanbul, oltre 250 arresti durante le proteste per il primo maggio a piazza Taksim - Ancora un 1 maggio segnato da violenze e arresti a Istanbul: secondo l’Associazione dei Giuristi Contemporanei (Chd), citata dall’emittente Halk Tv, almeno 250 persone sono state fermate dalla polizia mentre cercavano di raggiungere la centrale Piazza Taksim, simbolo storico della Festa dei Lavoratori ma da anni interdetta alle manifestazioni. Le forze dell’ordine sono intervenute con particolare severità contro alcuni gruppi, soprattutto giovani, che volevano celebrare la giornata in quella zona. 🔗ilfattoquotidiano.it

Cosa riportano altre fonti

Primo Maggio a Frosinone. L'Ugl in piazza per chiedere più lavoro e sicurezza; Festa nazionale dell'Ugl a Frosinone: tutti i divieti di circolazione; Il 1° maggio a Rieti la Festa della partecipazione di Ugl Psa; Primo maggio, Giordano (Ugl Matera): Inaccettabile primato della provincia per morti sul lavoro. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Primo Maggio a Frosinone. L'Ugl in piazza per chiedere più lavoro e sicurezza - "Meno disoccupazione, meno precariato e più lavoro. Da nord a sud l'Italia che vogliamo". Parte da questo slogan la manifestazione che si è svolta oggi al parco Matusa di Frosinone in occasione della ... 🔗ciociariaoggi.it

UGL PSA, il 1° maggio a Rieti la “Festa della partecipazione” - La Federazione UGL Partecipate Ambientati ha organizzato per il Primo Maggio la “Festa della Partecipazione” a Rieti. L’appuntamento è per le ore 10 dell’1 maggio 2025 al Ponte Romano (piazza Cavour) ... 🔗rietinvetrina.it

Festa 1° maggio, Spera (UglM) : “Inaccettabile morire sul lavoro”. - Festa 1° maggio, Spera (UglM) : “Inaccettabile morire sul lavoro”. 🔗msn.com