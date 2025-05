Laprimapagina.it - 1° Maggio, Luca Gammaitoni: “Più dignità e certezze per il personale dell’Università di Perugia”

In occasione della festa dei lavoratori, il Professor, candidato Rettoredegli Studi di, ha voluto fare un appello allae ai diritti dei lavoratori all’interno dell’Ateneo. «Il monito del Presidente Mattarella sui salari troppo bassi riguarda tutti, e anche l’Università non è esente», ha dichiarato. «Iltecnico-amministrativo, bibliotecario e CEL ha stipendi tra i più bassi della pubblica amministrazione. È fondamentale garantire progressioni economiche certe nel tempo, aumentare le indennità per chi ricopre ruoli di responsabilità e implementare un piano di welfare a sostegno delle famiglie dei lavoratori».Il candidato Rettore ha poi rivolto un pensiero ai tanti lavoratori precari, in particolare quelli del settore della ricerca. 🔗 Laprimapagina.it