1 Maggio | Leo Gassman aprirà Concertone con ‘Bella ciao’

Gassman aprirà il Concertone del 1° Maggio a piazza San Giovanni a Roma intonando ‘Bella ciao’. Lo apprende LaPresse. Durante l’evento sono in programma alcuni omaggi a Papa Francesco. 🔗 Lapresse.it - 1 Maggio: Leo Gassman aprirà Concertone con ‘Bella ciao’ Roma, 1 mag. (LaPresse) – Leoildel 1°a piazza San Giovanni a Roma intonando. Lo apprende LaPresse. Durante l’evento sono in programma alcuni omaggi a Papa Francesco. 🔗 Lapresse.it

Su altri siti se ne discute

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Concorso secondaria PNRR2: convocazioni prova suppletiva 5 maggio. Elenco sedi + aule TAR [ELENCO IN AGGIORNAMENTO] - Concorso per la scuola secondaria PNRR2 di cui al DDG n. 3059/2024: con decreto n. 808 dell'08 aprile 2025 il Ministero ha annullato uno dei quesiti della prova scritta svolta il pomeriggio del 27 febbraio. L'articolo Concorso secondaria PNRR2: convocazioni prova suppletiva 5 maggio. Elenco sedi + aule TAR [ELENCO IN AGGIORNAMENTO] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

“Heartbeat”, il terzo album degli Avawaves dal 9 maggio - In arrivo il 9 maggio, ‘Heartbeat’ è il terzo album di Avawaves, il contemporaneo e virtuoso duo composto da Anna Phoebe e Aisling Brouwer, un incontro trasportante ed euforico tra violino, pianoforte e synth, una fusione di stili di composizione moderna, ambient ed elementi di elettronica in grado di esprimere al meglio le doti da sound designer della band. Tematicamente, ‘Heartbeat’ rappresenta forza, determinazione e il coraggio di andare avanti. 🔗lopinionista.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Leo Gassman apre il Concertone Primo Maggio: chi è il figlio di Alessandro Gassman? Età, fidanzata e carriera; Concertone, Leo Gassman a torso nudo e col cappello dei Pokémon, il ballo con la mamma (video); Concerto Primo Maggio, Leo Gassmann canta Take That e chiama la mamma sul palco. VIDEO; Leo Gassmann sul palco del Primo Maggio: «Sono stanco di ricevere solo brutte notizie, abbiamo diritto ad un p. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Leo Gassman ospite a R101 - Leo Gassman ospite a Cari Amici di R101 con Lucilla Agosti. Terence Hill: età, dove vive, la nuova vita, perché ha lasciato Un Passo dal cielo e Don Matteo Dall’Agenzia delle Entrate 1.300 ... 🔗msn.com