1 Maggio l' augurio del sindaco di Latina dopo la visita del Capo dello Stato

sindaco di Latina, Matilde Celentano, manda il suo saluti ai cittadini: "Buona festa a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, con un pensiero rivolto a chi un lavoro non lo ha e a quanti, in questa giornata, continuano a prestare servizio in.

Giugliano, elezioni tra il 25 e il 26 maggio: valzer di nomi per i candidati sindaco - È ufficiale: il consiglio dei ministri ha fissato la data delle prossime elezioni amministrative di primavera. I due weekend prescelti sono il 25 e 26 maggio per il primo turno e l’8 e 9 giugno per il ballottaggio nonché per i referendum. Dunque anche la città di Giugliano andrà al voto in queste date. Giugliano, […] L'articolo Giugliano, elezioni tra il 25 e il 26 maggio: valzer di nomi per i candidati sindaco sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Colpo di scena a Urbino, il sindaco Maurizio Gambini si è dimesso. Ecco cosa è successo e il voto a maggio - URBINO - «Ho deciso, mi dimetto». Una frase breve e lapidaria prima di uscire dalla sala del Consiglio comunale di Urbino, lasciando di sasso i consiglieri di minoranza ma anche... 🔗corriereadriatico.it

Sette aspiranti alla carica di sindaco e 24 liste: Ortona verso il voto del 25 e 26 maggio - In occasione delle elezioni comunali previste a Ortona per il 25 e 26 maggio prossimi, sono 24 le liste presentate e sette i candidati alla carica di sindaco. Tra questi c'è Nicola Napolione, sostenuto dal Movimento 5 Stelle, e Nicola Primavera, candidato per il Partito Socialista Italiano... 🔗chietitoday.it

