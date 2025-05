1 maggio La Fauci Confsal | Sicurezza non sia promessa per oggi ma realtà concreta

"La sicurezza sui luoghi di lavoro non può essere più una promessa da primo maggio, buona solo per i titoli dei giornali o per i discorsi di circostanza. Deve diventare una realtà concreta, quotidiana e verificabile. Basta con le chiacchiere: ogni giorno in Italia si registrano incidenti, feriti e morti sul lavoro."

1 maggio, Confsal: “A Napoli per ‘Le sfide del lavoro'” - (Adnkronos) – La Confsal celebra la sua ottava edizione della 'Giornata del Lavoro' con un evento dedicato a 'Le sfide del lavoro', domani 1° maggio in Piazza del Plebiscito a Napoli. Il tema pone l’accento sulle principali questioni che oggi investono il mondo del lavoro: disuguaglianze salariali, sicurezza nei luoghi di lavoro, digitalizzazione e necessità […] L'articolo 1 maggio, Confsal: “A Napoli per ‘Le sfide del lavoro'” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

1 maggio, Confsal: “Serve Patto del Lavoro fra le parti sociali” - (Adnkronos) – “Serve un Patto del Lavoro per il Lavoro. Di fronte alle sfide che attraversano il nostro tempo — salari insufficienti, insicurezza nei luoghi di lavoro, impatto dell’intelligenza artificiale, il bisogno di diritti universali, di vera inclusione e di un welfare più forte — non possiamo restare fermi, occorre un’alleanza autentica tra le Parti […] 🔗periodicodaily.com

1 maggio, Margiotta (Confsal): “Patto del lavoro per il lavoro ma con accordi vincolanti” - (Adnkronos) – "Un Patto Salariale per allineare i salari italiani agli standard europei, un Piano Straordinario per la Sicurezza sui luoghi di lavoro, un Patto Deontologico sull’Intelligenza Artificia ... 🔗msn.com

Sicurezza sul lavoro in Italia, la denuncia della CONFSAL e le proposte per un piano nazionale - La CONFSAL rilancia da Napoli l’urgenza di trasformare la sicurezza sul lavoro in Italia in una pratica quotidiana, chiedendo investimenti, ispettori e formazione continua per tutelare i lavoratori. 🔗gaeta.it