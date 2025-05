1 maggio La Fauci Confsal | Sicurezza non sia promessa per oggi ma realtà concreta

Sicurezza sui luoghi di lavoro non può essere più una promessa da primo maggio, buona solo per i titoli dei giornali o per i discorsi di circostanza. Deve diventare una realtà concreta, quotidiana e verificabile. Basta con le chiacchiere: ogni giorno in Italia si registrano incidenti, feriti e morti sul lavoro. È .L'articolo 1 maggio, La Fauci (Confsal): “Sicurezza non sia promessa per oggi ma realtà concreta” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 (Adnkronos) – "Lasui luoghi di lavoro non può essere più unada primo, buona solo per i titoli dei giornali o per i discorsi di circostanza. Deve diventare una, quotidiana e verificabile. Basta con le chiacchiere: ogni giorno in Italia si registrano incidenti, feriti e morti sul lavoro. È .L'articolo 1, La): “non siaperma” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 .com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

1 maggio, La Fauci (Confsal): “Sicurezza non sia promessa per oggi ma realtà concreta” - (Adnkronos) – "La sicurezza sui luoghi di lavoro non può essere più una promessa da primo maggio, buona solo per i titoli dei giornali o per i discorsi di circostanza. Deve diventare una realtà concreta, quotidiana e verificabile. Basta con le chiacchiere: ogni giorno in Italia si registrano incidenti, feriti e morti sul lavoro. È […] 🔗periodicodaily.com

1 maggio, Confsal: “A Napoli per ‘Le sfide del lavoro'” - (Adnkronos) – La Confsal celebra la sua ottava edizione della 'Giornata del Lavoro' con un evento dedicato a 'Le sfide del lavoro', domani 1° maggio in Piazza del Plebiscito a Napoli. Il tema pone l’accento sulle principali questioni che oggi investono il mondo del lavoro: disuguaglianze salariali, sicurezza nei luoghi di lavoro, digitalizzazione e necessità […] L'articolo 1 maggio, Confsal: “A Napoli per ‘Le sfide del lavoro'” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

1 maggio, Confsal: “A Napoli per ‘Le sfide del lavoro'” - (Adnkronos) – La Confsal celebra la sua ottava edizione della 'Giornata del Lavoro' con un evento dedicato a 'Le sfide del lavoro', domani 1° maggio in Piazza del Plebiscito a Napoli. Il tema pone l’accento sulle principali questioni che oggi investono il mondo del lavoro: disuguaglianze salariali, sicurezza nei luoghi di lavoro, digitalizzazione e necessità […] 🔗periodicodaily.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

1 maggio, La Fauci (Confsal): Sicurezza non sia promessa per oggi ma realtà concreta; 1 maggio, Margiotta (Confsal): Patto del lavoro per il lavoro ma con accordi vincolanti; Concertone 1 maggio a Roma, la videonews della nostra inviata; 1 maggio, Manfredi: Patto per il lavoro sfida prioritaria. 🔗Cosa riportano altre fonti

1 maggio, La Fauci (Confsal): "Sicurezza non sia promessa per oggi ma realtà concreta" - (Adnkronos) - "La sicurezza sui luoghi di lavoro non può essere più una promessa da primo maggio, buona solo per i titoli dei giornali o per i discorsi di circostanza. Deve diventare una realtà concre ... 🔗msn.com

1 maggio, Confsal: "Serve Patto del Lavoro fra le parti sociali" - Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale della Confsal-Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori dal palco di piazza Plebiscito, a Napoli, in occasione del Primo Maggio ... 🔗msn.com

1 maggio, Margiotta (Confsal): "Patto del lavoro per il lavoro ma con accordi vincolanti" - Napoli, 1 mag. (Adnkronos) - 'Un Patto Salariale per allineare i salari italiani agli standard europei, un Piano Straordinario per la Sicurezza ... 🔗notizie.tiscali.it