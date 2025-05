1 maggio in Toscana una giornata di musei aperti

maggio 2025 – Per chi vuole approfittare di questa giornata di festa per visitare musei, sono tanti i luoghi della cultura pronti ad accogliere cittadini, visitatori e turisti. Anche oggi infatti, 1 maggio, la maggior parte dei luoghi della cultura statali della Direzione regionale musei nazionali Toscana e dei nuovi musei autonomi resteranno aperti e visitabili.A cominciare da Uffizi, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli e Galleria dell’Accademia di Firenze. Visitabili anche MAF Museo archeologico nazionale di Firenze (ore 8:30-14 con ultimo ingresso ore 13:15), il Museo di San Marco (ore 8:30-13:50 con ultimo ingresso ore 13:20); il Cenacolo di Sant’Apollonia, il Cenacolo di Andrea del Sarto, il Chiostro dello Scalzo ( con orario ore 8.30 – 14 e ultimo ingresso 13.50); il Parco di Villa il Ventaglio dalle ore 8:15 alle 18:30, il Giardino della Villa medicea di Castello (ore 8:30-18:30 ultimo ingresso alle 18), la Villa medicea di Cerreto Guidi e Museo storico della Caccia e del Territorio (ore 8:30 – 17:30), e la Villa medicea della Petraia (giardino: ore 8. 🔗 Lanazione.it - 1 maggio, in Toscana una giornata di musei aperti Firenze, 12025 – Per chi vuole approfittare di questadi festa per visitare, sono tanti i luoghi della cultura pronti ad accogliere cittadini, visitatori e turisti. Anche oggi infatti, 1, lar parte dei luoghi della cultura statali della Direzione regionalenazionalie dei nuoviautonomi resterannoe visitabili.A cominciare da Uffizi, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli e Galleria dell’Accademia di Firenze. Visitabili anche MAF Museo archeologico nazionale di Firenze (ore 8:30-14 con ultimo ingresso ore 13:15), il Museo di San Marco (ore 8:30-13:50 con ultimo ingresso ore 13:20); il Cenacolo di Sant’Apollonia, il Cenacolo di Andrea del Sarto, il Chiostro dello Scalzo ( con orario ore 8.30 – 14 e ultimo ingresso 13.50); il Parco di Villa il Ventaglio dalle ore 8:15 alle 18:30, il Giardino della Villa medicea di Castello (ore 8:30-18:30 ultimo ingresso alle 18), la Villa medicea di Cerreto Guidi e Museo storico della Caccia e del Territorio (ore 8:30 – 17:30), e la Villa medicea della Petraia (giardino: ore 8. 🔗 Lanazione.it

Se ne parla anche su altri siti

Ponte del 1 maggio in Toscana: dove andare in vacanza col cane? - Firenze, 29 aprile 2025 – Il ponte del 1 maggio è alle porte e chi ha un animale domestico lo sa: il rapporto con loro è totalizzante, sono veri e propri membri della famiglia, da coccolare e assecondare, al punto da influenzare le abitudini in casa e anche in vacanza. Oltre a incidere sulla scelta di mete e strutture pet-friendly, anche per le prossime vacanze estive, gli amici a quattro zampe offrono anche spunti e occasioni per viaggiare seguendo eventi e fiere a loro dedicati. 🔗lanazione.it

Firenze, raccolta rifiuti: modifiche al servizio nella giornata del Primo maggio - Alia Multiutility informa che domani, giovedì 1° maggio 2025, in occasione della Festa dei Lavoratori, i servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti e di pulizia strade potranno subire variazioni L'articolo Firenze, raccolta rifiuti: modifiche al servizio nella giornata del Primo maggio proviene da Firenze Post. 🔗.com

‘Case a prima vista’ sbarca in Toscana: dal 5 maggio su Real Time - PISA – Casa a prima vista sbarca in Toscana con un debutto che promette di essere ricco di energia, competizione e, naturalmente, tanto spirito toscano. Il programma, che andrà in onda su Real Time a partire dal 5 maggio, avrà come protagonisti tre agenti immobiliari toscani pronti a mettere in mostra le loro abilità, e non solo nella vendita di case da sogno. I volti noti della Toscana sono Matteo Nencioni, Moira Quartieri e Nico Tedeschi. 🔗corrieretoscano.it

Se ne parla anche su altri siti

1 maggio, cosa fare in Toscana: dieci eventi da non perdere; Sagra del crostino del 1° Maggio a Palaia; 1 maggio, in Toscana una giornata di musei aperti; Le Piazze e gli eventi del Primo Maggio 2025 in Toscana. 🔗Cosa riportano altre fonti

1 maggio, in Toscana una giornata di musei aperti - Dagli Uffizi a Palazzo Pitti, dal Bargello al Giardino di Boboli: porte aperte a musei, giardini e aree archeologiche. La guida ... 🔗lanazione.it

1 maggio, cosa fare in Toscana: dieci eventi da non perdere - A Firenze, fino al 1 maggio, si terrà alla Fortezza da Basso l'89esima edizione della Mostra Internazionale dell'Artigianato. Una manifestazione capace di attrarre centinaia di espositori da tutta ... 🔗livornotoday.it

Cosa fare per il ponte del 1° maggio: Eventi in Toscana tra musica, cultura e natura - In occasione della Festa dei Lavoratori, la Toscana si prepara ad accogliere una serie di iniziative per tutti i gusti: dalla musica all'artigianato, dalla natura alla cultura. Di seguito una breve ra ... 🔗informazione.it