1 maggio fave e pecorino alla scampagnata? Mix ideale per la salute | ecco perché

'Fave e pecorino' la pietanza della tradizione romana simbolo delle scampagnate del 1° maggio è anche un mix ideale per la salute. "E' un connubio antico che i romani consumavano per la festa di primavera come augurio di prosperità. E oltre ad essere eccezionalmente buono, è molto energetico e allo stesso tempo equilibrato.

Pane, fave e pecorino con un’ottima Falanghina: ecco la tradizione del 1° maggio - Fin dai tempi dell’Antica Roma, il primo giorno di maggio era la giornata consacrata ai festeggiamenti per la primavera che era ormai sbocciata: era il Calendimaggio o Floralia, e a tavola si festeggiava mangiando ogni primizia che la natura e … Continua L'articolo Pane, fave e pecorino con un’ottima Falanghina: ecco la tradizione del 1° maggio proviene da Fremondoweb. 🔗fremondoweb.com

Sagra delle Fave e del Pecorino - L’ente valorizzazione Filacciano pro loco annuncia la 41esima edizione della Sagra delle Fave e del Pecorino. Come ogni anno l’appuntamento è per giovedì 1 maggio in Piazzale della Fontana a Filacciano. A partire dalle 12 aprirà lo stand gastronomico, dove potrete gustare le specialità locali... 🔗romatoday.it

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

