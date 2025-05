1 maggio è una giornata di protesta non di celebrazione | nella scuola circa 200mila precari tra stipendi da fame e diritti negati La battaglia che non può aspettare

maggio è una giornata di protesta, non di celebrazione: nella scuola circa 200mila precari tra stipendi da fame e diritti negati. La battaglia che non può aspettare . 🔗 La Festa del Lavoro, istituita nel 1889 dal movimento socialista, nasce in memoria delle lotte operaie, tra cui il tragico episodio di Haymarket Square a Chicago nel 1886, dove persero la vita diversi manifestanti. Nel 1955, Pio XII la associò alla figura di San Giuseppe artigiano, offrendo un modello di riferimento per i lavoratori cristiani.L'articolo 1°è unadi, non ditrada. Lache non può. 🔗 Orizzontescuola.it

