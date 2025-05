1 maggio da record elettricità quasi gratis per otto ore consecutive | perché è sceso il prezzo e quali sono le conseguenze anche negative

Per la prima volta, l'energia elettrica in Italia ha raggiunto un prezzo pari o vicino a zero euro per quasi otto ore consecutive. Dalle 10 alle 17 di oggi, giovedì 1° maggio, il mercato elettrico italiano ha sperimentato il cosiddetto prezzo nullo, con il Pun (prezzo unico nazionale) che è crollato vicino allo zero. Questa situazione si è determinata principalmente per due motivi. Innanzitutto, i consumi più bassi del solito, dovuti anche al fatto che oggi è una giornata di festa. Il secondo motivo ha a che fare invece con l'aumento della produzione di energia fotovoltaica, grazie al sole che splende su praticamente tutte le regioni italiane.

perché è sceso il prezzo dell'energia elettrica

A spiegare cosa abbia spinto il prezzo dell'energia elettrica vicino allo zero è Gionata Picchio, vicedirettore di Staffetta Quotidiana, che al Corriere dice: «Il prezzo che si forma sulla borsa è pari a quello dell'offerta accettata per soddisfare l'ultimo kilowattora di richiesta e solitamente questa viene coperta con le centrali a gas.

