1 maggio Conte | Al referendum quattro sì per il lavoro

Conte interviene sui social a sostegno dei referendum sul lavoro promossi dai sindacati, invitando a votare "quattro sì" per "piu' diritti e piu' dignita' per i lavoratori"."Ho un messaggio per voi per questo 1 maggio. Non fatevi ingannare, non vi arrendete. Partecipiamo e impegniamoci per cambiare le cose. Tre lavoratori al giorno escono di casa e non vi fanno ritorno, in questo Contesto, il Movimento 5 Stelle invita a votare sì ai quattro sì ai referendum previsti per l'8 e 9 giugno, un'importante opportunità per riconquistare diritti e tutele erosi da scelte politiche e normative discutibili, come il Jobs Act", dice Conte nel videomessaggio pubblicato su Facebook.

"Basta accontentarsi di questa misera idea di lavoro": il videomessaggio di Conte per i quattro sì al referendum - Il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ha pubblicato un videomessaggio sui propri canali social, nel giorno della Festa dei lavoratori, per ribadire i quattro sì del M5s ai quesiti del referendum dell'8 e 9 giugno sul lavoro. "Basta accontentarsi di questa misera idea di lavoro" ha detto Conte, dopo aver elencato la precarietà, gli stipendi da fame e la scarsa sicurezza sul lavoro del nostro Paese.

Conte, è finito il febbraio nero: da marzo a maggio le sue squadre volano (Gazzetta) - Conte, è finito il febbraio nero: da marzo a maggio le sue squadre volano. Scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo: Il febbraio nero sembra già un brutto ricordo e marzo ha rilanciato le ambizioni di Conte e i suoi ragazzi. Del resto, lo dice la storia del tecnico: negli ultimi mesi di stagione le sue squadre chiudono in crescendo. Tra marzo e maggio, Conte viaggia a una media di 2,33 punti a partita: una marcia che probabilmente basterebbe per brindare all’ennesima impresa sportiva. 🔗ilnapolista.it

